Magda Pieczonka to dziś czołowa makijażystka gwiazd. Pracuje z wieloma znanymi postaciami, a niejedna dziewczyna marzy, by trafić właśnie pod jej pędzel. W formacie "Miejscówka" prowadzonym przez reportera Party.pl, Bartosza Sekleckiego, Magda Pieczonka opowiedziała nie tylko o swoich początkach w pracy ze znanymi ale również o sytuacjach, które mocno utkwiły jej w pamięci. Postanowiła podsumować współpracę z Wersow. Do tej pory nie ukrywa emocji, gdy o tym wspomina.

Magda Pieczonka o pracy z Wersow

"Myślałam, że zwymiotuję ze stresu" - tak Magda Pieczonka podsumowała swoje początki w pracy ze znanymi osobistościami. Makijażystka gwiazd nie ukrywa, że nie było jej łatwo. Dziś jest jedną z najpopularniejszych makijażystek w Polsce, a specjalnie dla Party.pl opowiedziała o współpracach, które mocno utkwiły jej w pamięci. Magda Pieczonka wspomniała o pracy przy teledysku "Konwalie", który Wersow nagrywała miesiąc przed swoim porodem.

Wersow, która była w zaawansowanej ciąży, ona była mniej zmęczona niż ja, gdzie ona cały czas coś robiła. To na pewno był taki plan, gdzie zobaczyłam, że można cały czas pracować, nie narzekać, być uśmiechniętym. Wersow to jest dla mnie taki robokop, który nie ważny jaki moment, ona zawsze chce zrobić najlepiej - podsumowała.

Wersow jednak nie była jedyną gwiazdą, o której wspomniała Magda Pieczonka. Zobaczcie nasze wideo.

Wersow Instagram@wersow

Cały wywiad z Magdą Pieczonką znajdziecie poniżej.