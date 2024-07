Początkowo ich relacja wzbudzała sporo emocji w medialnym świecie, jednak dziś Karolina i Krzysztof Skiba mają już spore grono fanów, które mocno kibicuje ich relacji. Przypomnijmy, że muzyk w ubiegłym roku poślubił swoją młodszą o 26 lat partnerkę i do dziś tworzy z nią szczęśliwe małżeństwo. No właśnie - czy ślub coś zmienił w życiu pary? Postanowiliśmy ich o to zapytać!

Co zmieniło się po ślubie w życiu Karoliny i Krzysztofa Skiby?

Krzysztof Skiba przed naszą kamerą przyznał wprost, że jedyne, co zmieniło się po ślubie z jego ukochaną, to to, że ich związek po prostu jest już oficjalny.

Chyba tylko to, że nasz związek jest już taki oficjalny. Wcześniej to było takie właśnie bycie razem, a myślę, że ten ślub, który był wydarzeniem roku niemalże, przypieczętował to, że z mojej strony i ze strony Karoliny, to nie jest jakaś przelotna miłostka, tylko po prostu kochamy się, chcemy być razem. - wyznał przed naszą kamerą Krzysztof Skiba

Muzyk w naszej rozmowie odniósł się również do kontrowersji, które początkowo wywołała różnica wieku dzieląca jego i Karolinę. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

