Piotr Müller w najnowszym wywiadzie odpowiedział na pytanie o możliwość organizowania wesel bez obostrzeń. Czy latem pary, które szykują się do ślubu będą mogły zaprosić na uroczystość tyle osób, ile będą chciały? Rzecznik rządu zwrócił uwagę na ważną kwestię dotyczącą gości na weselu. Sprawdźcie, co powiedział Piotr Müller! Kiedy odbędą się wesela bez limitu gości? Pandemia koronawirusa trwa już ponad rok i dziś chyba wszyscy marzą o powrocie o "normalności". Niestety w Polsce obowiązuje teraz zakaz organizowania wesel i innych imprez okolicznościowych. Ostatnio minister zdrowia na antenie Radia Zet przyznał, że być może w maju rozpocznie się stopniowe odmrażanie branży ślubnej, jednak przyszłe pary młode muszą liczyć się z limitami gości na weselach. Wesela wrócą stopniowo. Gdzieś w okolicach 25 osób - powiedział minister zdrowia. Myślę, że w takim ograniczonym, limitowanym zakresie być może jeszcze w maju zostaną przywrócone- mówił Adam Niedzielski. A czy w lipcu, sierpniu będzie możliwość organizowania wesel bez obostrzeń i limitów gości? Takie pytanie w programie "Tłit" usłyszał rzecznik rządu, Piotr Müller. Czy bez obostrzeń jeśli chodzi o liczbę osób, takiej gwarancji nie dam. Ale lipiec i sierpień to okres, w którym tego typu wydarzenia będą mogły się odbywać, bo liczba osób zaszczepionych będzie na tyle wysoka, że będziemy mogli sobie na to pozwolić- mówił w Wirtualnej Polsce. Rzecznik rządu zwrócił uwagę na ważną kwestię w sprawie gości weselnych. Naprawdę istotne jest, by każdy, kto weźmie udział w takiej zabawie weselnej, zadbał wcześniej o to, by się zaszczepić - powiedział Piotr Müller. Myślicie, że już za kilka...