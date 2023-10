W końcu doszło do długo zapowiadanego wesela Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej. Młoda para pobrała się 19 sierpnia w plenerze, a ślubu udzielała im prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska. W dniu wydarzenia w mediach społecznościowych pojawiły się jedynie Instastories. Teraz jednak zakochani opublikowali pierwsze oficjalne zdjęcie, jako małżeństwo.

Ślub Krzysztofa Skiby i Karoliny Kempińskiej

Już od wielu tygodni głośno było o zbliżającym się ślubie członka zespołu Big Cyc. Zarówno Krzysztof Skiba, jak i jego ukochana stopniowo dzielili się z mediami informacjami o przygotowywanej ceremonii. Wiadomo było, że zdecydowali się na klasyczne stroje, jednak równocześnie postawili na oryginalne, wegetariańskie menu i zrezygnowali z zabaw weselnych oraz pierwszego tańca. W sieci okazało się, że w ich wielkim dniu - oprócz rodziny i przyjaciół - towarzyszyło im także kilka znanych nazwisk. Na imprezie bawili się bowiem Andrzej Grabowski, Michał Milowicz czy Jacek Kawalec. Z Instagrama można również dowiedzieć się, że Karolina Kempińska zmieniła swoje nazwisko, ponieważ w portalu figuruje już jako "Karolina Skiba".

W niedzielę 20 sierpnia Karolina Kempińska i Krzysztof Skiba opublikowali na Instagramie pierwsze zdjęcie ze ślubu. Widać na nim, jak panna młoda - w uroczej kreacji ślubnej z falbaniastym rękawem - uśmiechnięta przytula się do swojego ukochanego. Muzyk z kolei tuli partnerkę i z uczuciem całuje ją w policzek.

- 19.08.2023 r. JUŻ JESTEŚMY MAŁŻEŃSTWEM. Wczorajszy wieczór był najpiękniejszym z możliwych. Jedzenie chwalone przez każdego. Muzyka w punkt. Nieplanowane występy przyjaciół. Wzruszenie max. Kochamy i dziękujemy każdemu z osobna. Jesteście najlepsi - napisała Karolina Skiba na Instagramie.

Karolina chwilę później pokazała również samotną fotografię, na której widać ją przy weselnym stole w pierwszej kreacji. Uśmiechnięta trzyma na niej kubek nawiązujący do nazw odcinków kultowego serialu "Przyjaciele". Na naczyniu widać bowiem napis: "The One When I'm The Bride". Można przypuszczać, że jest ona fanką owej produkcji, tym bardziej, że ślub pary odbył się w dzień urodzin Matthewa Perry'ego, czyli serialowego Chandlera Binga.

Pod postami pary momentalnie pojawiło się mnóstwo komentarzy zachwyconych fanów. Internauci są pod wrażeniem wyglądu panny młodej, a także tłumnie składają gratulacje. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że małżeństwu Krzysztofa i Karoliny Skibom kibicuje już bardzo wiele osób.

- Piękna para; - Szczęścia i miłości; - Dużo zdrowia i oby nigdy nie zgasł ogień między Wami. Jeśli będzie ogień, to pokonacie wszelkie inne trudności bez problemu. Cudownie wyglądacie; - Samych pięknych dni na kolejne lata w zdrowiu i miłości. Bądźcie szczęśliwi, łapcie piękne chwile i cieszcie się sobą, bo miłość jest piękna; - Przepiękna panna młoda. Wszystkiego najlepszego - czytamy w komentarzach.

My również dokładamy się do tych słów i życzymy samych pięknych chwil!

