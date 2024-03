Karolina Skiba zaskoczyła fanów poruszającym zdjęciem. Nie pozowała na nim sama i napisała o wielkim uczuciu:

Pięknymi słowami opisującymi ten obrazek podzielił się również jej mąż, Krzysztof Skiba. Fani są wzruszeni tym, co zobaczyli.

Karolina Skiba i Krzysztof Skiba są zaangażowani w pomoc bezdomnym zwierzętom. Nawet podczas swojego wesela poprosili o karmę dla psiaków lub symboliczną wpłatę na pomoc dla nich. W ich domu również jest miejsce i ogrom miłości dla czworonogów. Żona Krzysztofa Skiby właśnie opublikowała zdjęcie ze swoim ukochanym psem Beniem i napisała o wielkiej miłości i wdzięczności, jaką od niego otrzymuje:

Po prostu MIŁOŚĆ Anielska miłość. Benio, mimo tego, co wcześniej przeżył w życiu, odkąd ma dom I poznał miłość tak bardzo kocha świat I ludzi, że codziennie mnie to wzrusza. To najprawdziwszy Anioł. W domu ma ksywkę Dzidzia, bo to jego ulubiona pozycja: wtula się jak dziecko I jest tak samo atencyjny.

- napisala na Instagramie.