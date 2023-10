19 sierpnia Krzysztof Skiba ożenił się z Karoliną Kempińską. Para trzymała datę ślubu w tajemnicy, by móc bawić się bez udziału paparazzi i fanów. Po hucznej imprezie nowożeńcy pochwalili się zdjęciami i nagraniami z wesela. Postanowiliśmy zapytać, jakie plany ma gwiazdor i jego ukochana. Piosenkarz opowiedział o wspólnych podróżach, a także podzielił się pewnymi żartobliwymi spostrzeżeniami na temat różnicy wieku między nim a żoną. Odważnie.

Pod koniec sierpnia Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska oficjalnie potwierdzili ślub. Nowożeńcy podzielili się z fanami zdjęciami z uroczystości, a także pokazali wyjątkowy prezent, jaki dostali od gości. W rozmowie z naszym reporterem, Bartoszem Sekleckim, małżeństwo opowiedziało o swoich planach. W najbliższym czasie czekają ich wspólne wyjazdy związane z koncertami gwiazdora.

W dalszej części Krzysztof Skiba przyznał, że wykorzystuje wyjazdy zawodowe, by zwiedzać świat ze swoją żoną. Małżeństwo uwielbia spędzać razem czas i Karolina, jeśli tylko może, towarzyszy ukochanemu w trakcie jego występów. Artysta i jego druga połówka zdążyli już odwiedzić kilka krajów, a także zaliczyli podróż do Stanów Zjednoczonych.

- Trudno nazwać to podróżą, my po prostu lubimy ze sobą przebywać. [...] Miesiąc miodowy, który będzie trwał do końca życia, mam nadzieję. Natomiast byliśmy wcześniej na paru takich romantycznych wyjazdów. Karolina marzyła o tym, żeby zobaczyć Kapadocję, czyli tę historyczną krainę, gdzie lata się balonami. [...] Byliśmy na uroczej wyspie Lanzarote, byliśmy w Holandii i Anglii. To oczywiście przy okazji moich występów. Także w Chicago, kiedy Big Cyc grał. Staramy się łączyć zawodowe wypady z turystycznymi — wyjaśnił satyryk.