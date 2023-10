Krzysztof Skiba poślubił 26 lat młodszą ukochaną. Zdjęcia ze ślubu z Karoliną Kempińską pojawiły się w sieci. Na weselu pojawił się Krzysztof Ibisz i to on jako pierwszy pokazał zdjęcia pary młodej.

Krzysztof Skiba i Karolina Kempińską wzięli ślub

Pod koniec 2022 roku Krzysztof Skiba oficjalnie potwierdził, że rozstał się z żoną po ponad trzech dekadach małżeństwa. Muzyk znalazł miłość u boku 26 lat młodszej partnerki. Zakochani nie czekali, by decydować się na kolejne kroki w związku. Zaręczyli się, a dziś odbył się ich ślub.

Krzysztof Skiba schudł do ślubu aż 10 kg, a jego przygotowania do wielkiego dnia komentowała nawet Izabela Janachowska. Chociaż zakochani nie ukrywali, że szykują się do ślubu, nie zdradzili jego daty. Krzysztof Skiba i Karolina Kempińska pobrali się 19 sierpnia 2023 roku. Zdjęciami młodych pochwalił się Krzysztof Ibisz:

Gratulacje, kochani. Miłości na zawsze, pięknego świętowania i pięknej codzienności - napisał.

Instagram

Krzysztof Skiba i jego ukochana pobrali się w plenerze. Panna młoda postawiła suknię ślubną z ozdobnymi rękawami. Materiał mienił się w słońcu. Głowę panny młodej zdobił wianek z welonem.

Krzysztofowi Skibie i jego żonie życzymy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia.

Instagram

Instagram