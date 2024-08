Krzysztof Ibisz już niedługo przywita na świecie swoje czwarte dziecko. Będzie to drugie dziecko z Joanną Kudzbalską. Para od 2021 roku tworzy szczęśliwe małżeństwo. Jak prezenter godzi życie zawodowe z prywatnym? Ma na to jeden skuteczny sposób.

Krzysztof Ibisz w rozmowie z reporterką Party.pl opowiedział o swoim życiu prywatnym. Jak prezenter łączy obowiązki zawodowe z życiem prywatnym?

Dbam o ten wspólny czas. Staram się być ojcem bardzo zaangażowanym i aktywnym i unikam czegoś takiego, co mężczyźni nazywają tzw. pomaganiem (...). Jak ktoś mówi, że pomaga, to tak jakby się ustawiał w roli pomocnika, a ja nie chcę być pomocnikiem. Ja chcę być bardzo aktywnym tatą i wydaje mi się, że to mi się udaje

- wyjawił Krzysztof Ibisz.