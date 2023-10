Karolina Pisarek dzięki udziałowi w "Top model" zyskała dużą popularność, a jej kariera w modelingu nabrała zawrotnego tempa. W rozmowie z Party.pl modelka opowiedziała m.in. o początkach swojej kariery. W pewnym momencie nasza reporterka skierowała pytanie do męża modelki, Rogera Salli. Spytała o to, czy obserwował Karolinę, kiedy stawiała swoje pierwsze kroki w modelingu. Ukochany gwiazdy przyznał, że wiedział, kim ona jest, a jej uroda go wprost zachwyciła. Jednak dopiero po pewnym czasie zaczął ją obserwować i... zaaranżował ich pierwsze spotkanie. Być może gdyby nie to, Roger Salla i Karolina Pisarek nigdy nie zostaliby parą.

Karolina Pisarek o pierwszym spotkaniu z Rogerem Sallą

Karolina Pisarek wyznała naszej reporterce, że jej ukochany, kiedy spotkali się po raz pierwszy, wiedział o niej dosłownie wszystko.

- Widziałem, kojarzyłem, ale tak 2-3 lata po "Top model" zacząłem ją obserwować na Instagramie. Zawsze uważałem, że jest przepiękną kobietą - wyznał Roger Salla.

- On już wiedział o mnie wszystko. Nie musiałam nic mówić - dodała Karolina Pisarek.

Nie wszyscy wiedzą, w jakich okolicznościach doszło do pierwszego spotkania Karoliny Pisarek i Rogera Salli. Okazuje się, że odbyło się ono na sali sportowej, gdzie obydwoje trenowali boks. Ukochany modelki wraz ze swoim przyjacielem uknuł mały spisek, by móc porozmawiać z gwiazdą "Top Model". Jak dokładnie to przebiegało? Posłuchajcie, co o tym mówią Karolina Pisarek i Roger Salla.

