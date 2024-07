Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz w rozmowie z Party.pl skomentowali swoją współpracę w "Pytaniu na śniadanie" i zdradzili, jak się dogadują pomimo różnicy wieku. Nie jest tajemnicą, że prowadzących śniadaniówkę TVP dzieli ponad 25 lat. Czy gwiazdy odczuwają w pracy różnicę wieku? Filip Antonowicz zaskoczył komentarzem!

Katarzyna Dowbor i Filip Antonowicz już od kilku miesięcy tworzą zgrany duet w "Pytaniu na śniadanie". Po wielkiej rewolucji, jaka wydarzyła się w śniadaniówce to właśnie m.in. oni zostali nowymi prowadzącymi. Katarzyna Dowbor ma 65 lat i jest już bardzo doświadczoną dziennikarką, a Filip Antonowicz ma 38 lat i dopiero teraz tak naprawdę zrobiło się o nim głośno. Czy różnica wieku jest dla nich przeszkodą w pracy?

Ona fantastycznie łączy dlatego, że jak się połączy tą pasję, radość życia młodych ludzi, to patrzenie z innej strony, plus to moje doświadczenie czterdziestoparoletnie w tym biznesie to się nagle okazuje, że się z tego bardzo fajna zupa robi

odpowiedziała Katarzyna Dowbor.