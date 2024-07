"Pierwsza randka" - nowy program TVP! To hit? Mamy dla was dodatkowy materiał, który nie ukazał się w telwizji, po ostatnim odcinku z Krzysztofem i Darią!

Nie da się ukryć, że Krzysztof jest pewnym siebie mężczyzną, który... dość powierzchownie ocenia kobiety. Jeszcze przed randką dosadnie określił, że nie lubi grubych i głupich kobiet. Jednak piękna blondwłosa Daria, wydawała się spełniać wszelkie oczekiwania mężczyzny. Początkowo ich wspólna rozmowa zmierzała w dobrym kierunku, oboje byli sympatyczni, pozytywnie nastawieni i wszystko wskazywało na to, że są sobą zainteresowani. Niestety dość szybko, bo już przy przystawce, Krzysztof pokazał swoje prawdziwe oblicze. Dla mężczyzny barierą nie do przejścia okazała się odległość między Poznaniem, z którego pochodzi Daria, a Warszawą, w której mieszka Krzysztof. Dalej już było tylko gorzej… Ta randka nie mogła się udać, żadne z partnerów nie widziało sensu w kontynuacji spotkania. Do tego stopnia, że Krzysztof wyszedł jeszcze zanim kelner przyniósł rachunek. Jednak to co Krzysztof powiedział po spotkaniu i jak podsumował randkę z Darią trudno opisać słowami.

Musicie to zobaczyć! Jak zachowalibyście się na miejscu Darii?

Program „Pierwsza randka” emitowany jest w czwartki o 20:40 na antenie TVP2. Więcej informacji o programie można znaleźć na pierwszarandka.tvp.pl.

Natasza Młudzik TVP SA