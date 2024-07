Ewa Sama to jedna z Polek, której udało się spełnić "amerykański sen". W programie "Żony Miami" pokazała swoje luksusowe życie oraz rodzinę, a kamery towarzyszyły jej niemal przez całą dobę. Teraz w rozmowie z reporterką Party.pl wróciła pamięcią do swojego ślubu, który odbył się w 1999 roku i zdradziła, jak wyglądała uroczystość. Ewa Sama zdecydowała się również na suknię w nietypowym kolorze. Zobaczcie zdjęcia z prywatnego archiwum tytułowej "Żony Miami"!

"Żony Miami" powstały na fali popularności identycznego formatu, który przed laty przyciągał tysiące widzów przed telewizory. W programie pojawiły się Polki, które w poszukiwaniu miłości, szczęścia oraz kariery wyjechały do Stanów Zjednoczonych. Tym samym poznaliśmy Ewę Samą, która wpuściła kamery pod swój dach i pokazała, jak wygląda jej codzienność.

Ewa Sama z "Żon Miami" w programie pokazała zdjęcia sprzed lat, a teraz opowiedziała o skromnym ślubie oraz nietypowej sukni ślubnej. Uroczystość odbyła się w Las Vegas w otoczeniu najbliższych zakochanych.

- Jako kobieta praktyczna, stwierdziła, że skoro biorę ślub w Vegas, to po co będę kupowała sukienkę białą, którą ubiorę tylko raz. Ubiorę taką czerwoną, to ją jeszcze kilka razy wykorzystam, i tak też się stało. Miałam taką burgundową, wiśniową sukienkę z otwartymi plecami. I wzięliśmy ślub w takim malutkim kościółku, który jest w Ameryce budynkiem historycznym - powiedziała Ewa Sama.