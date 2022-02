"Żony Miami": Ewa Sama pokazała zdjęcia sprzed lat. Niezwykła metamorfoza! [DUŻO ZDJĘĆ]

Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się na planie drugiej edycji " Rolnik szuka żony ". Wczoraj obchodzili już 4. rocznicę ślubu! Ale ten czas leci! Ania krótko podsumowała te piękne lata u boku męża, a co ciekawe podkreśliła, że wcale nie są tak idealni jakby mogło się to wydawać! Czy Grzegorz będzie zadowolony z wpisu, który zamieściła w internecie? Najbardziej lubiana para z "Rolnik szuka żony" zdradziła również, co wygrawerowali sobie na obrączkach - to dość nietypowy pomysł. Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała piękne zdjęcia dzieci. "Liwia nie jest podobna do Jasia" Ania i Grzegorz Bardowscy obchodzą 4. rocznicę ślubu Uczucie Ani i Grzegorza Bardowskich rodziło się oczach widzów. Ania i Grzegorz poznali się na planie "Rolnik szuka żony", a dziś są już 4 lata po ślubie i mają dwoje wspaniałych dzieci: synka Janka i córeczkę Liwię. Uczestniczka show TVP z okazji czwartej rocznicy ślubu opublikowała zdjęcie z mężem. Zapozowali na polu, a to dla nich symboliczne. W końcu oboje zajmują się gospodarstwem, ale również początek ich znajomości był związany z rolnictwem. 16 kwietnia, nasza 4 rocznica. Wzloty, upadki, kłótnie, godzenie się - na pewno nie jesteśmy idealni ! Wspólne prowadzenie gospodarstwa, wspólne wychowywanie Jasia i Liwi, wspólna praca - życzcie nam dużo cierpliwości :) Grawer na naszych obrączkach - Future Days. Coś co przypomina nam, żeby patrzeć tylko do przodu :) Podsumowanie naszych wspólnych dni - MIŁOŚĆ ❤️ Życzymy im kolejnych takich pięknych lat, aby mogli cieszyć się każdą kolejną rocznicą coraz bardziej. Zobacz także: Ania Bardowska pokazała projekt swojego domu. Będzie bardzo nowocześnie Ania i Grzegorz Bardowscy obchodzą już 4....