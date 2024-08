Dorota z "Rolnik szuka żony" w końcu po dłuższej przerwie pochwaliła się nowym kadrem z Waldemarem. Rolnik i jego ukochana są ze sobą tacy szczęśliwi! Tylko spójrzcie.

Dorota z "Rolnika" w końcu pokazała się z Waldemarem

Dorota i Waldemar poznali się w programie "Rolnik szuka żony" i choć nie była to miłość "od pierwszego wejrzenia" to jednak finalnie zostali parą. Początkowo musieli mierzyć się z niemałym hejtem, w którym fani zarzucali im fałsz i nieszczerość w uczuciach. Dorota i Waldemar jednak udowodnili, że myślą o sobie poważnie i kilka miesięcy temu przekazali radosną nowinę, że spodziewają się dziecka! Szybko okazało się, że na świecie pojawi się córeczka uczestników "Rolnik szuka żony", co oczywiście było marzeniem Waldemara.

Niedawno Dorota pokazała, jak Waldemar remontuje pokój, a fani byli pewni, że to zmiany dla ich jeszcze nienarodzonego dziecka. Teraz z kolei Dorota w końcu pokazała zdjęcie, na którym pozuje wraz z ukochanym! Fani długo musieli czekać na takie ujęcie! Zakochani uśmiechają się na nim od ucha do ucha i wygląda na to, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi. Już niebawem na świat przyjdzie ich córeczka, która zapewne jeszcze bardziej wzmocni ich relację.

Cudownie widzieć Dorotę i Waldemara z "Rolnik szuka żony" tak szczęśliwych! Teraz z niecierpliwością czekamy na radosne wieści o narodzinach ich córeczki. Pociecha pary ma pojawić się na świecie już jesienią br.

