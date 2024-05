Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony" wciąż tworzą szczęśliwy związek po programie, choć nieraz pojawiły się plotki o ich rozstaniu. Uczestnik show ponownie postanowił zorganizować Q&A na swoim Instagramie, by odpowiedzieć na pytania internautów i rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczących jego relacji z Dorotą. W pewnym momencie zdecydował się na pewne wyznanie. Para ma co świętować!

Waldemar z "Rolnik szuka żony" pochwalił się swoim szczęściem

Waldemar i Dorota poznali się w 10. edycji miłosnego hitu TVP i choć uczestniczka nie była jego pierwszym wyborem to i tak z czasem okazało się, że to ich wspólne drogi są sobie pisane. Obecnie para jest w związku na odległość i dzieli ich ponad 300 km, ale niebawem ma to się zmienić. Przez to, że dzieli ich spora odległość, nie jest im łatwo spędzać razem czas, a gdy oboje zbyt długo nie dodają wspólnych relacji, internauci już snują rozstanie. Ostatnio Waldemar z "Rolnika" szczerze odpowiedział na pytanie o Dorotę i zdradził, jak wygląda ich relacja.

Ze mną i Dorotką jest wszystko, jak trzeba. A przepraszam, to jest jakiś klucz, który trzeba przestrzegać przy publikowaniu wspólnych treści? Wstawimy, co chcemy i kiedy chcemy w podobnym czasie — zdradził Waldemar.

Facebook/Rolnik szuka żony

Jeden z internautów postanowił zapytać Waldemara z "Rolnik szuka żony", jak długo jest w związku z Dorotą. Uczestnik show pochwalił się, że ich relacja właśnie wchodzi w 8 miesiąc. Pozostaje nam tylko pogratulować!

Wchodzimy w 8 miesiąc naszej relacji — napisał Waldemar.

Instagram @c5waldi_passion_farmer

Nie tylko Waldemar i Dorota z 10. edycji miłosnego hitu TVP tworzą udany związek po programie. Ania i Kuba również są razem szczęśliwi i czekają na przyjście na świat ich pierwszego synka. Ostatnio Kuba z "Rolnika" pokazał zdjęcie Ani, która wyeksponowała ciążowy brzuszek. Wygląda na to, że poród zbliża się wielkimi krokami.

A wy śledzicie losy uczestników 10. edycji "Rolnik szuka żony"?

