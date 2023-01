Od 2 września w piątki o godzinie 20:00 w Polsacie widzowie będą mogli oglądać 17. edycję już programu " Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Kto tym razem będzie wcielał się w największe polskie i światowe gwiazdy sceny? Kto zasiądzie w jury? Poznajcie szczegóły nowej odsłony muzycznego show. Uczestnicy 17. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Zdolności wokalne i aktorskie uczestników w 17. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" będą oceniać Katarzyna Skrzynecka, Małgorzata Walewska, Michał Wiśniewski oraz... Robert Janowski, który w tej roli zastąpił Krzysztofa Cugowskiego . A kogo zobaczymy na scenie? Oto oni! Kuba Zdrójkowski w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17” Kuba to aktor młodego pokolenia od lat, rozwijający swoje umiejętności aktorskie i sportowe. To serialowy brat uczestnika 16. edycji show Patryka Cebulskiego w serialu „Kowalscy kontra Kowalscy” oraz uczestnik programu „Ninja Warrior Polska”. Prywatnie - brat Adama Zdrójkowskiego, znanego m.in. z "rodzinki.pl". Zobacz także: Adam i Kuba Zdrójkowscy we wspólnym wywiadzie: "Mieliśmy ciche dni przez ostatnie osiem lat" Robert Szpręgiel w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17” Absolwent Gdańskiej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki. Pracował w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie występując m.in. w: „Orfeusz w piekle” czy „Piotruś Pan”. Po kilku latach wrócił do śpiewu klasycznego w Warszawskiej Operze Kameralnej w której występował w dziełach Mozarta, Moniuszki, Verdiego! Aktualnie jest solistą Polskiej Opery Królewskiej. Michał Milowicz w „Twoja Twarz Brzmi Znajomo 17” Aktor telewizyjny, teatralny, musicalowy, filmowy ("Lokatorzy", "Na dobre i na złe", "Sąsiedzi", "Poranek Kojota", producent,...