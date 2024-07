Julia Kamińska niedawno miała przyjemność odebrać nagrodę magazynu Party dla serialu "BrzydUla", który wygrał w kategorii SERIAL 15-lecia! Aktorka w rozmowie z Party.pl zdradziła jednak, że jest to dla niej już zamknięty etap. Czym więc teraz będzie się zajmować? Czy ma w planach kolejne produkcje, a może woli postawić na karierę muzyczną? Zobaczcie!

Reklama

Zmiany w życiu Julii Kamińskiej

To jej czas! Choć "BrzydUla" zniknęła z anteny, Julia Kamińska nie może narzekać na zawodową nudę. Niedawno swoją premierę miał kolejny singiel z nadchodzącej płyty, do którego aktorka sama nakręciła teledysk. Czy to oznacza, że jej głównym zajęciem będzie teraz muzyka?

W tej chwili dociera do mnie, że nie muszę codziennie wstawać na plan - to trwało dwa lata i jestem bardzo zmęczona. Głównie skupiam się na tym, żeby odejść od mojego pracoholizmu. [...] Byłam w nieustannym biegu cały czas. Została mi płyta, teledyski, będę reżyserować swój teledysk. To są zajęcia, które nie wymagają nieustannego biegu - mówiła nam jakiś czas temu Kamińska.

Gwiazda zaznacza, że już nigdy nie chce pracować tak ciężko jak przez ostatnie dwa lata - poza "BrzydUlą" brała udział m.in. w show TVN "Mask Singer". Zaczęła więc sporo podróżować, co cieszy też... nowego partnera Kamińskiej, dla którego ma na pewno więcej czasu!

Reklama

Zobaczcie naszą rozmowę z Julią!