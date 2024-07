Znowu wrócił temat Izabeli Trojanowskiej i... filmów pornograficznych. Wczoraj w programie Kuby Wojewódzkiego dziennikarz zapytał wokalistkę - skąd się wzięła informacja, że grała w filmach porno. Plotka wzięła się po tym, jak Trojanowska wyemigrowała do Niemiec i tam zaczęły się spekulacje. Wojewódzki musiał o to zapytać.

Zapadła dłuższa cisza, po której Trojanowska w końcu odpowiedziała.

Powiedz, Kubo, wierzysz w to?

Ja bym bardzo chciał taki film kupić. Mam takie wrażenie, że to była forma deprecjonowania ciebie zagranicą. Nie można było dolepić ci papierów psychiatrycznych, że współżyjesz z dziećmi, handlujesz narkotykami, to cię próbowali wrobić w pornografię - zreflektował się tłumacząc dlaczego ją o to pyta.

Tak było. Zastanawiam się, czy Teresa Orlowski, nasza Polka, która wyjechała w tym samym czasie do Niemiec i w Berlinie rozkręciła biznes... ona czesała się i malowała na Trojanowską. A w "tych" filmach robi się zbliżenia raczej drugiej twarzy. Mogło coś mignąć. Mogło tak być - powiedziała do Trojanowska.