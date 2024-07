Gorąca dyskusja na temat politycznych zwolnień w TVP. Tomasz Lis znalazł się na czarnej liście PiS. Jak na to zareagował popularny dziennikarz?

Jeden ze znanych polityków PiS Jarosław Sellin zapowiedział, że po wygranych przez jego partię wyborach, w TVP nie będzie miejsca dla takich ludzi jak Tomasz Lis. Co nie podoba mu się w dziennikarzu i prowadzonym przez niego w TVP2 show “Tomasz Lis na żywo”?

Nie powinien być prowadzony przez człowieka tak bardzo zaangażowanego po jednej stronie politycznego sporu. To właśnie przez to zaangażowanie politycy Prawa i Sprawiedliwości przestali przychodzić do tego programu. Uważam, że jesteśmy w nim traktowani nieuczciwie, przesłuchiwani, a nie wysłuchiwani - mówił polityk w “Gościu Niedzielnym”.