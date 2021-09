W ostatnim odcinku " Tańca z gwiazdami " emocji nie brakowało! Tydzień temu z programem musieli pożegnać się Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke , a to oznacza, że zostało już tylko sześć par, które walczyły o zwycięstwo. Wśród nich Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak, niedawno zakończyli swój związek. Jak poradzili sobie z występem, który tak wiele ich kosztował? Zobaczcie, kto odpadł z programu i stracił szansę na Kryształową Kulę! Co jeszcze wydarzyło się w "Dancing with the stars"? Tak prezentowała się punktacja w 4. odcinku "Taniec z gwiazdami"! W ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" pojawili się wyjątkowi goście. W pierwszej rundzie uczestnicy zatańczyli bez profesjonalnego tancerza, ale z zaproszoną przez siebie bliską osobą. Sylwia Lipka zachwyciła na parkiecie ze starszym o 6 lat bratem Danielem, ze swoim bratem Marcelem zatańczył też Mikołaj Jędruszczak, a Anna Karwan zdecydowała się na występ z córką Oliwką. Z kolei Julia Wieniawa zaprosiła do duetu swoją mentorkę z dzieciństwa, 75 -letnią p. Teresę. Parą, która wzbudziła w ostatnim odcinku "Tańca z gwiazdami" największe emocje byli Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak. Przed występem poruszyli temat swojego rozstania, które jest dla nich obojga wyjątkowo trudne: Podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Ja nie ukrywam, że ją kocham. Z jednej strony jestem smutny, a z drugiej to daje nadzieję. - powiedział Mikołaj Jędruszczak. A Sylwia Madeńska dodała: To rozstanie pokazało tylko, jakim uczuciem go darzę . W drugiej części programu pojawiły się bardzo osobiste dedykacje od uczestników dla bliskich osób. Sylwia Lipka taniec zadedykowała...