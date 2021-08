"Taniec z Gwiazdami 12": Kto odpadł w pierwszym odcinku? 

Za nami pierwszy odcinek 12. edycji "Tańca z Gwiazdami"! Dziesięć par, które przez ostatnie kilka tygodni poświęcało każdą wolną chwilę, aby ćwiczyć przed odcinkami na żywo zaprezentowało swoje umiejętności! Zobaczcie taneczny debiut Oliwii Bieniuk, która dopiero zaczyna swoją przygodę z telewizją. Czy trenowana od lat akrobatyka przydała jej się już podczas pierwszego tańca? A jak wypadła Sylwia Bomba, którą do tej pory kojarzyliście z popularnego programu "Gogglebox"? Zamienienie kanapy na taneczny parkiet opłaciło się? Swoje taneczne umiejętności pokazała także idolka nastolatków Kinga Sawczuk, a także Izabela Małysz, Kajra, Radek Liszewski czy Piotr Mróz! Zobaczcie, jak się prezentowali podczas dzisiejszego odcinka wszyscy zdolni uczestnicy! Niestety jedna z par musiała pożegnać się z programem. Kto to był?

Za nami pierwszy odcinek 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". Nie brakowało wzruszeń np., kiedy Jan Kliment, podszedł do ukochanej żony i płacząc wyznał jej miłość z okazji rocznicy ślubu:

To był jeszcze TVN teraz jest Polsat nie ma znaczenia... Chciałbym powiedzieć, że jestem twój mąż. Pozdrawiam Edwarda Miszczaka. Ludzie to są najważniejsze ludzie, rodzina, ja tu jestem szczęśliwy i będę zawsze z Tobą. Nie planowałem tego, ale spotkałem reżyserkę i jak ją widziałem, że ona ma ciarki, że jest świetna atmosfera. Wychowałem się na Tańcu z Gwiazdami ale chciałem Ci powiedzieć żonka...

Izabeli Małysz i Kajrze kibicowali ukochani mężowie. Adam Małysz bardzo emocjonalnie podchodzi do występów żony i mocno ją wspiera. Często osobiście odbierał ją z treningów, a niedawno razem z żoną uczcili nawet urodziny Steffano Terrazzino, obdarowując go prezentem. Dziś kibicował żonie na publiczności:

Przy okazji występu Oliwii Bieniuk, wspomniano również niezapomnianą Annę Przybylską. Izabela Janachowska wspomniała, że Anna Przybylska kilkukrotnie odmawiała udziału w programie. Okazuje się, że również zgoda Jarosława Bieniuka na udział córki w show, nie była taka prosta. Dziś Oliwia spełnia marzenia, a wzruszony tata wyznał:

"Taniec z Gwiazdami" to była nagrodą, za to że pilnie się uczyła i zdała maturę. To była dla niej motywacja, bo chciała wziąć udział w tym wspaniałym programie i z dobrymi efektami jest tutaj