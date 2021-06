Wielki dzień Jacka Jeschke i Hanny Żudziewicz! Zewsząd płyną gratulacje

Już tej jesieni na parkiecie "Tańca z gwiazdami" zobaczymy nowe gwiazdy. Tradycyjnie towarzyszyć im będą tancerze znani z poprzednich sezonów. Jedną z gwiazd show Polsatu była Hanna Żudziewicz , jedna z najbardziej utytułowanych tancerek w Polsce . Niestety w czwartym sezonie programu, nie zobaczymy pięknej Hani. Tylko AfterParty.pl zna powody, dla których Żudziewicz nie wystąpi w najbliższej edycji programu . Aktualnie Hanna razem ze swoim tanecznym partnerem Jackiem Jeschke , przygotowuje się do olimpiady tanecznej. Dobry start na tych zawodach to dla nich priorytet, tym bardziej, że będą jedyną parą reprezentującą Polskę, gdyż w olimpiadzie udział biorą tylko najlepsi tancerze z całego świata . W ramach doskonalenia umiejętności tanecznych, w najbliższy poniedziałek wezmą udział w turnieju w Alassio we Włoszech, a później lecą na tydzień na Litwę, gdzie w pocie czoła będą przygotowywać się do olimpiady - mówi nam osoba związana z Tańcem z gwiazdami Hanna Żudziewicz jest jedną z najbardziej utytułowanych tancerek tańca towarzyskiego w Polsce, jak i za granicą . Ma na swoim koncie m.in. wygraną w najbardziej prestiżowym konkursie tanecznym - Blackpool Dance Festival (I miejsce) , a pomyśleć, że ma dopiero 23 lata. Trzymamy kciuki! Zobacz: Hanna Żudziewicz została mistrzynią Polski!