"Taniec z Gwiazdami": Jarosław Bieniuk szczerze o debiucie Oliwii w Polsacie. Zaskakujące wyznanie!

Oliwia Bieniuk pokazała się w mrocznym wcieleniu. W tak kontrowersyjnym wydaniu jej jeszcze nie widzieliśmy ale trzeba przyznać, że ma talent do tworzenia charakteryzacji! Poznalibyście ją? Zobacz także: Oliwia Bieniuk na studniówce w sukience z Zary! Teraz kupisz ją za niecałe 60 złotych Oliwia Bieniuk w mrocznym makijażu Oliwia Bieniuk wyrasta na jedną z najpopularniejszych nastolatek w kraju. Jej konto na Instagramie śledzi ponad 100 000 osób ale nie tylko tam jest aktywna. Córka Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej założyła również konto na Tik Toku. Opublikowała dopiero dwa filmy ale już cieszą się dużą popularnością. Nastolatka postanowiła wykonać jeden z ostatnich trendów, który jest popularny na aplikacji. "mugshot challenge" to wyzwanie, w którym użytkownicy stylizują się na przestępców. Postawiła na sztuczną ranę na dolnej wardze i tatuaż pod okiem. Trzeba przyznać, że charakteryzacja Oliwii robi wrażenie! Co sądzicie o jej groźnym wizerunku? Internetowym wyzwaniom w dobie koronawirusa i przymusowej kwarantanny ulega coraz więcej znanych osób. Okazuje się, że wolny czas można bardzo kreatywnie i wesoło spożytkować. Wczoraj na Instagramie rządził "pillow challenge". Królową tej akcji była Doda. Zobacz także: Odziedziczyła po niej nie tylko urodę, ale i aktorski talent! Oliwia Bieniuk to cała mama Oliwia Bieniuk postanowiła założyć konto na Tik Toku. Zdecydowała się na jeden z ostatnich trendów panujących na tej aplikacji i nagrała krótkie wideo do piosenki Britney Spears "Criminal". Jak Wam się podoba? @oliwiabieniuk ##mugshot ##dlaciebie ♬ Criminal - Britney Spears Przy okazji to pierwszy raz kiedy widzimy Oliwię w tak mrocznym i kontrowersyjnym makijażu!...