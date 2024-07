1 z 19

To był wyjątkowy odcinek Tańca z Gwiazdami. Nie tylko dlatego, że pary tańczyły w bajkowych przebojach do bajkowych hitów. Z 6. odcinka show odpadły aż dwie pary. Kasia Stankiewicz i Tomasz Barański oraz Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki. Dlaczego i jak do tego doszło? Zobacz w naszej relacji na żywo z odcinka Tańca z gwiazdami! Zmienili się też faworyci w programie z powodu kontuzji Elżbiety Romanowskiej - aktorka prawie nie tańczyła w dzisiejszym odcinku. Dlatego otrzymała kiepskie noty, ale widzowie ją obronili i została w programie.

Izu Ugonoh prowadzi, a Anna Karczmarczyk depcze mu po piętach.

Jak wypadły wszystkie pary? Mamy dla Was najgorętsze zdjęcia z ostatniego odcinka tanecznego show Polsatu.

