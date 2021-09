"Taniec z Gwiazdami": Kto odpadł z programu? To spore zaskoczenie!

Za nami półfinał Tańca z Gwiazdami. Już dziś z programem pożegnała się jedna para! Kto to był? Czy z show odpadła Misheel Jargalsaikhan, Robert Wabich czy Olga Kalicka? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo na Party.pl! Zobacz także: Już dziś półfinał! Kto wygra Taniec z Gwiazdami? Ula Dębska ma swojego faworyta! Kto to? WIDEO Taniec z Gwiazdami - relacja na żywo PÓŁFINAŁ : kto opadł? Aby zobaczyć najświeższe informacje, wystarczy odświeżyć stronę! 22:00 Niestety, z programem żegna się Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment. 21:59 Druga para, która przechodzi do finału: ROBERT WABICH i HANIA ŻUDZIEWICZ! 21:59 Czas na ogłoszenie wyników! Kto przechodzi do wielkiego finału? Kto żegna się z programem? 21:55 Wracamy po przerwie! Za chwilę dowiemy się, która para pożegna się z programem. Tymczasem na parkiecie zatańczą Jan Kliment z żoną. 21:33 Na parkiecie zaprezentują się Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment. Przed nami ogniste tango! Myślę, że od pierwszego odcinka bardzo się poprawiłaś- powiedziała Iwona Pavlović. Wszystkie figury wykonałaś. Zrobiłaś duży postęp- dodał Malitowski. Oceny jury: Andrzej Grabowski - 10 Iwona Pavlović - 8 Beata Tyszkiewicz - 10 Michał Malitowski - 9 Misheel Jargalsaikhan i Jan Kliment. 21:25 Przed nami występ Roberta Wabicha i Hanny Żudziewicz. Para walczy o wejście do finału! Robert i Hania zatańczą tango. Ale emocje. Zawalczyłeś, brawo! Świetny występ- ocenił Michał Malitowski. Bardzo dobry występ. Bardzo mi się podobał- dodał Andrzej Grabowski. Oceny jury: Andrzej Grabowski- 10 Iwona Pavlović - 10 Beata Tyszkiewicz - 10 Michał Malitowski- 10 Robert Wabich i Hania Żudziwicz....