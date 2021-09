Za widzami pierwszy odcinek kolejnej, 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". Wśród zaproszonych do udziału gwiazd, widzowie szczególnie czekali na występ Oliwii Bieniuk, młodej, dopiero rozpoczynającej swoją przygodę z show-biznesem córki Anny Przybylskiej. Występ Oliwii bardzo podobał się jurorom, zaś Andrzej Piaseczny postanowił wrócić wspomnieniami do przeszłości i wspominał swoją przyjaźń z aktorką na planie "Złotopolskich". Jak naprawdę wyglądała ta relacja?

Pierwszy odcinek "Tańca z Gwiazdami" był bardzo poruszający! Widzowie mogli zobaczyć w tanecznych zmaganiach wiele polskich gwiazd, w tym Izę Małysz, która wzruszyła swoim występem Adama Małysza, Piotra Mroza, który jak na razie zdobył razem z Hanną Żudziewicz największą ilość punktów czy Sylwię Bombę, która z Jackiem Jeschke zatańczyła do utworu "Sex bomb". Fani najbardziej jednak czekali na występ Oliwii Bieniuk, która swoim udziałem w "Tańcu z Gwiazdami" rozpoczęła oficjalnie swoją karierę w show-biznesie. Jurorzy byli całkiem zadowoleni z występu początkującej gwiazdy, a szczególnie uroczo na temat Oliwii powiedział Andrzej Piaseczny:

Jak ja Cię widziałem ostatni raz to ty leżałaś w wózeczku i wiesz co? Ja do twojej mamusi dwanaście lat kwiaty nosiłem. Ja się czuję, jakbym do ciebie nosił, bo jesteś tak podobna. Korzystając z obecności Andrzeja, który też przez chwilę grał w Złotopolskich, nie wiem kto jest właścicielem tytułu ale moglibyśmy zrobić generation next. Chcę powiedzieć publicznie, że mam do tej dziewczyny wielką atencję we krwi, a jeśli komuś to nie pasuje to niech całuje psa w nos - mówił po występie Oliwii.