Iza Małysz żyje teraz na najwyższych obrotach. Ciemnowłosa piękność nie tylko bierze udział w wyczerpujących treningach do 12. edycji "Tańca z Gwiazdami", ale też przygotowuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu. Niebawem córka Izy i Adama Małysza, Karolina, stanie na ślubnym kobiercu. Jak wyglądają przygotowania do ceremonii? Czy młoda para planuje wielkie góralskiej wesele i w końcu jakie relacje mają rodzice panny młodej z przyszłym zięciem. W rozmowie z naszą reporterką Iza Małysz zdradziła nam prawdę!

"Taniec z Gwiazdami": Iza Małysz szczerze o ślubie córki

W najbliższym czasie Izabela Małysz będzie miała naprawdę napięty grafik. Żona Adama Małysza nie tylko bierze udział w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami. Dancing with the Stars", ale również szykuje się do... wesela swojej córki!

Karolina Małysz, która dorastała na naszych oczach, ma 23 lata i jest przepiękną młodą kobietą, a niebawem zostanie również żoną! Na początku kwietnia 2020 roku córka Adama Małysza zaręczyła się po pięciu latach związku i pokazała w mediach społecznościowych swój piękny pierścionek od ukochanego. Jak się okazuje, jej ślub zbliża się wielkimi krokami, a o weselu swojej pociechy postanowiła opowiedzieć sama Iza Małysz! W rozmowie z naszą reporterką uczestniczka 12. edycji "Tańca z Gwiazdami" wyznała, jak przebiegają przygotowania do jednego z najbardziej wyczekiwanych przez jej córkę dni.

- Wszystko jest zaplanowane, bo takie rzeczy się z wyprzedzeniem, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, ustala - zdradziła nam Iza Małysz.

Czy pra planuje skromną uroczystość, a może wielkie góralskie wesele. Jakie relacje ma Iza z przyszłym zięciem? Kłócą się, a może wspierają? Wymowne słowa gwiazdy tanecznego show Polsatu mówią wszystko. Koniecznie zobaczcie nasze wideo.