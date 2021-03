"Ślub od pierwszego wejrzenia": Skandaliczne zachowanie widzów w stosunku od Igi: "Paszteciara, brzydka, meliniara". Nie wytrzymała!

Iga Śmiechowicz z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ostro odpowiedziała na hejt, który spotkał ją po kilku pierwszych odcinkach show TVN7. Widzowie wciąż nie wiedzą, jak eksperci sparują uczestników, jednak nie szczędzą krzywdzących komentarzy pod ich adresem.

Iga postanowiła poruszyć przykry dla siebie temat w sieci, konfrontując się z najgorszymi wyzwiskami:

Na wpis Igi zareagowała Martyna z 3. edycji. Swoje wsparcie okazało też tysiące internautów.

Już w tym tygodniu w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" wyemitowane zostaną śluby uczestników. Widzowie w końcu się dowiedzą, jak połączyli ich eksperci. Bohaterowie 5. edycji to: Iga, Iza oraz Laura a także Maciej, Karol i Kamil.

Kilka odcinków "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wystarczyło jednak złośliwym internautom, aby dać sobie przyzwolenie na hejt. Iga Śmiechowicz, uczestniczka 5. edycji, postanowiła poruszyć ten temat w sieci:

Uczestniczce ciężko jest zrozumieć jak te same kobiety, które potrafiły wspierać się podczas Strajku Kobiet, mogą pisać tak krzywdzące rzeczy w sieci.

Uczestniczka 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeczytała w sieci mnóstwo przykrych komentarzy na temat swojego wyglądu. Z częścią z nich postanowiła zmierzyć się we wpisie:

Jest mi wstyd... Zwyczajnie wstyd. I nie przykro - bo widzę siebie w lustrze. Mam nos który w roli Michaela Jacksona był atutem, usta małe i dziubkowe przez co nie muszę robić Dziubka bo już go mam, oczy.. Zielone... Podobno najmniej procent populacji ma ten kolor. I Zenek pisze o nich piosenki. Mało włosów na głowie, nie ten make up. Czepiacie się ramion i nóg. Czepiacie się brwi i powiek. Nigdy w życiu nie napisałam o drugiej kobiecie nic takiego... Bo uważam, że każda jest piękna. Żyjemy w tak chorych czasach.

Przy okazji doceniła wszystkich tych, którzy stanęli w jej obronie i zostawiają u niej na profilu sporo wsparcia. Jedna z internautek zareagowała na przykrą część wpisu Igi, twierdząc że to nie jej powinno być wstyd, a osobom, które "mają czelność tak pisać", z czym Iga się zgodziła.

Sytuację Igi postanowiła skomentować także Martyna z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia":

Dobrych słów na szczęście pojawiło się znacznie więcej:

- Jak mogę Iguś jedna rada: ważne co ty o sobie myślisz i wiesz jaka jesteś... Niestety nasz świat trochę powariował, dał ludziom wolność słowa i wszyscy najpierw piszą potem myślą... (...)

- To tylko nieszczęśliwi ludzie piszą takie komentarze, bo szczęśliwy człowiek nawet nie pomyślałby, żeby pisać komuś przykre rzeczy 🙄

- Ja uważam że jesteś piękna! Od początku programu bardzo Ciebie polubiłam i kibicuje Tobie z całego serca (...) ❤

- Boże, jakie to prostackie mówić komuś, że ma to czy tamto niby brzydkie 🙄

- No ale jakoś trzeba leczyć swoje własne kompleksy, szkoda tylko, że ten sposób NIE DZIAŁA 🤷🏼‍♀️