Maciej Książek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ciężko przeżył samotność: "Nie było dla mnie sensu na tym świecie"

Maciej Książek zgłosił się do "Ślubu od pierwszego wejrzenia", ponieważ jest już gotowy na założenie rodziny. Uczestnik ma 30 lat i pochodzi z Katowic. Ma za sobą dwa poważne związki, czy w programie TVN 7 znajdzie ukochaną?

Iza, Iga i Laura to trzy piękne uczestniczki, które poznaliśmy w poprzednim odcinku. Któraś z nich pozna Macieja przy ołtarzu. A jaki on jest? Poznacie Macieja!

Maciej Książek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - zdjęcia, wiek, Instagram

Maciej to ostatni uczestnik 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ma 30 lat i wiedzie ustabilizowane życie. Wiele czasu poświęca pracy. Z zawodu jest fizjoterapeutą.

Ma na swoim koncie dwa poważne związki, które trwały ok. roku. Jednak z żadną partnerką nie udało mu się stworzyć czegoś na dłużej. Samotność doskwierała mu szczególnie przed samym zgłoszeniem się do ślubnego show, chociaż naprawdę to uczucie zna już od dzieciństwa.

Po rozwodzie rodziców musiał zmierzyć się z chorobą alkoholową matki, która wpędziła go w poczucie winy. Maciej odnalazł spokój w wierze w Boga.

Czułem się jak piąte koło u wozu, nie widziałem dla siebie sensu na tym świecie. Pan Bóg wyciągnął do mnie rękę a ja ją zauważyłem - wyznał w programie

Dziś odnalazł już siebie i marzy o szczęśliwej rodzinie. Jaka powinna być jego wymarzona partnerka? Maciej nie ma oczekiwań:

Nauczyłem się nie mieć oczekiwań tylko brać tak jak jest. Czasami jest tak, że człowiek się nastawi a potem nie jest tak jak on chce i będzie już negatywnie nastawiony. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie zawieść.

Trzymamy kciuki!

