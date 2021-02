"Ślub od pierwszego wejrzenia": Im się udało! Paulina i Krzysztof niedawno zostali rodzicami! A co u Anity i Adriana? 

Już w piątek, 26 lutego na antenie TVN7, będziemy mogli zobaczyć pierwszy odcinek 5. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Do tej pory przez wszystkie edycje eksperymentu, poznaliśmy 12 par, z czego tylko 3 udało się przetrwać do dziś - to Anita i Adrian z 3. edycji, Paulina i Krzysztof z 2. edycji oraz Agnieszka i Wojtek, których poznaliśmy w poprzednim sezonie.

Jak im się teraz wiedzie? Nie zawsze było kolorowo, ale zawalczyli o siebie i swoje uczucie! Zobaczcie, co u nich słychać!

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Co słychać u par, którym udało się pozostać w małżeństwie?

1. Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Każdy fan "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na pewno pamięta, jak wyglądały początki relacji tej dwójki. Kłótnie, zgrzyty i nieporozumienia, były u Pauliny i Krzysztofa na porządku dziennym. Paulinie nie podobało się kompletnie nic - ani wygląd, ani charakter męża. Krzysztof początkowo starał się przypodobać swojej partnerce, ale w pewnym momencie, on także miał już dość tak napiętej atmosfery.

Gdy nadszedł finał programu, widzowie byli przekonani, że Paulina i Krzysztof zdecydują się na rozwód. Jakież było zaskoczenie wszystkich, gdy tak się nie stało! Okazało się, że przeciwieństwa naprawdę się przyciągają, a Paulina i Krzysztof dali sobie szanse.

Po zakończeniu udziału w eksperymencie, również mieli swoje wzloty i upadki, ale nieustannie walczyli o swoje uczucie. Dziś są nie tylko szczęśliwym małżeństwem, ale także rodzicami! We wrześniu ubiegłego roku, para powitała na świecie synka.

2. Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Historii tej pary, chyba nikomu nie trzeba przypominać. Anita i Adrian od samego początku świetnie się dogadywali. Pamiętacie, w jak ogromnym szoku był, gdy zobaczył po raz pierwszy Anitę? Chłopak kompletnie nie spodziewał się, że eksperci dopasują do niego tak piękną i niesamowitą dziewczynę.

Ich piękna miłosna historia trwa do dziś, ale para miała swoje wzloty i upadki po zakończeniu programu. Przez długi czas żyli na odległość - Anita w Krakowie, Adrian w Szczecinie. To zdecydowanie nie ułatwiało im w pogłębianiu więzi w relacji. W końcu w 2020 roku Adrian zdecydował się porzucić ukochany Szczecin i zamieszkać z Anitą w Krakowie. Wtedy też zaczęły się problemy, bo nagle para, przestała się dogadywać.

Punktami zapalnymi w codzienności były małe rzeczy. Wystarczyło na dobrą sprawę nieposkładane ubranie, niewłożone do szafy czy np. niezgodność w planach, spóźnienia. To się nawarstwiało - mówiła Anita w rozmowie z "Dzień dobry TVN". Te konflikty nasilały się z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania. Doprowadzały do tego, że przez kilka dni potrafiliśmy milczeć - dodawał Adrian.

Para skorzystała ze specjalistycznej pomocy, aby móc w końcu zażegnać kryzys. W końcu walczyli nie tylko o swoje małżeństwo, ale także o rodzinę. Anita i Adrian doczekali się dwójki dzieci - synka i córeczki. Dziś na szczęście jest już lepiej i niedługo para będzie świętować kolejną rocznicę ślubu.

3. Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Agnieszkę i Wojtka poznaliśmy niedawno, bo w 4. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ta dwójka od razu złapała świetny kontakt, a na weselu wyglądali tak, jakby znali się kilka lat, a nie kilka godzin. Fani szybko nabrali pewności, że tej parze uda się wytrwać w małżeństwie. I nie mylili się - Agnieszka i Wojtek niedawno świętowali drugą rocznicę ślubu!

Para mieszka w Krakowie. Jak zapewne pamiętają fani eksperymentu, Agnieszka bardzo szybko podjęła decyzję o przeprowadzce z Łodzi do rodzinnego miasta swojego męża, bo jeszcze w trakcie trwania programu. Para również miała swoje wzloty i upadki, ale szybko się z nich podnosiła. Żadne z nich nie żałuje udziału w eksperymencie.

Kiedy stanęłam przed drzwiami do sali Urzędu Stanu Cywilnego, za których dobiegały głosy ludzi wiedziałam, że jest tam ich cała sala...

Serce biło mi myślę najszybciej jak tylko mogło i nagle doszło do mnie „Aga ty bierzesz ślub” [...]

Nasza przygoda zaczęła się w zachwycie, byliśmy oboje zafascynowani sobą, poznawaliśmy się, poznawaliśmy swoich bliskich i postanowiliśmy ze sobą zostać. Życie później nie było dla nas komedią romantyczna niczym z TVN’u. Przeżyliśmy jak chyba każda para też te trudniejsze momenty, moja wyprowadzka do Krakowa, tęsknota za bliskimi, za swoimi miejscami, za Łodzią, brak pracy, poznawanie nowych ludzi w Krakowie, klimatyzacja w nowym mieście, wspólne mieszkanie, poznawanie siebie w trudnym sytuacjach. Czy kiedyś zwątpiłam w swój wybór, czy kiedyś żałowałam ? NIGDY. Przez życie idę zawsze mocno stąpając po ziemi, nie oglądam się w tył, mocno wierze w swoje decyzje i pozytywnie patrzę na przyszłość... [...]

Dziś jestem tu gdzie powinnam być.

Dziś robię to co powinnam.

Dziś dziękuje losowi za swoją odwagę i za szanse jaką sobie dałam.

„Kto nie ryzykuje szampana nie pije” ja właśnie spijam z niego piankę ❤️ - pisała jakiś czas temu Agnieszka.

Mamy nadzieję, że również w najnowszej edycji poznamy tak świetnie dopasowane pary! A tym, którym już się udało, życzymy jeszcze więcej szczęścia i miłości!