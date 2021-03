"Ślub od pierwszego wejrzenia": Sam aranżuje wnętrza i... gotuje! Karol to mąż idealny? 

Karol Maciesz z 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma 35 lat i mieszka w Jelczu-Laskowicach. Obecność ekspertki, która oznajmiła mu, że ma dla niego żonę bardzo go zawstydziła. Jego przyszła wybranka z pewnością będzie szczęściarą! Karol bardzo ceni sobie kreatywne spędzanie czasu po pracy, a wachlarz jego pasji imponuje! W dodatku mieszkanie, w którym aktualnie mieszka urządził... własnoręcznie! Jaki jest na co dzień? Zobaczcie, co Karol Maciesz pokazuje na Instagramie.

Karol Maciesz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - wiek, Instagram, zdjęcia

Poznaliśmy już trzy piękne uczestniczki 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - Iza, Iga i Laura spotkają swoich przyszłych mężów dopiero w urzędzie stanu cywilnego w Przasnyszu.

Jednym z uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest Karol Maciesz. 35-latek z Jelcza-Laskowic wiedzie spokojne życie kawalera. Mieszka, w towarzystwie kota, w samodzielnie urządzonym mieszkaniu. W jego lokum czuć klimat i artystyczną duszę. We wnętrzach królują rośliny oraz... własnoręcznie wykonane ozdoby.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" interesuje się aranżacją wnętrz. Dużo czasu poświęca na grawerowanie w drewnie oraz tworzenie różnych rzeczy z rurek hydraulicznych. Jednak to nie jedyna pasja Karola. Uwielbia również gotować! Czy w tym wypadku powiedzenie "przez żołądek do serca" również się sprawdzi?

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na co dzień jest kierownikiem stołówki. Marzy o tym, aby w końcu się ustatkować. Bardzo poważnie podchodzi do kwestii związkowych. W programie przyznał, że " w jego wieku trudno będzie mu poznać odpowiednią partnerkę, ponieważ nie interesują go już randki tylko poważne zaangażowanie z dwóch stron".

Dojrzały i świadomy facet, który chce być partnerem i chce być w związku - podsumowali Karola eksperci

Jak myślicie, z kim zostanie sparowany?

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia na Instagramie

Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" prowadzi aż dwa konta na Instagramie. Jedno jest prywatne, a na drugim pokazuje efekty swojej pracy. W programie wspomniał, że interesuje go aranżacja wnętrz, a wykonane przez niego gadżety i meble prezentuje w sieci. Niektóre dzieła wyglądają imponująco!

Patrząc często na rzeczy które tworzę... sam nie mogę uwierzyć... że wyszły spod moich rąk. Jestem cholernie dumny z tej roboty.- napisał w sieci

Co powiecie na taką nietypową lampę?

Karol uwielbia kwiaty. Oto jak zaaranżował jeden z kątów swojego salonu! Niedługo może będzie spędzał tu czas ze swoją żoną ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

