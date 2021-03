"Ślub od pierwszego wejrzenia": Urocza Iga kusi ciałem! Na jej Instagramie jest gorąco! 

Iga Śmiechowicz z piątek edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest bardzo aktywna w sieci! Po tym, co publikuje nie da się nie zauważyć, że uwielbia podróże oraz sport. Bijącą od niej radość można zauważyć nawet na zdjęciach!

Chaos, energia, może każdemu zawrócić w głowie! - oceniali Igę eksperci!

Więc poznajcie ją bliżej!

Iga Śmiechowicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia - Instagram, wiek, zdjęcia

Iga Śmiechowicz ma 31 lat i pochodzi z Pabianic. Marzy już o założeniu rodziny. Ostatnie lata swojego życia spędziła za granicą, gdzie była animatorką. Jej aktualna praca jest spokojniejsza - pracuje jako recepcjonistka w hotelu.

Na swoim koncie ma jeden poważny związek. Jak sama wspomina, był intensywny i szybki. Ze swoim byłym partnerem zdążyła już zamieszkać.

Byłam w jednym najważniejszym związku. To był związek intensywny i wtedy zasmakowałam życia z kimś.

Jednak jak do tej pory nie znalazła partnera, który podzielałby jej wartości.

Jestem bardzo samodzielna. Jestem facetem i babką w jednym, bo robią wszystko sama. Jestem energiczna i pozytywnie podchodzę do wielu rzeczy. Jestem nerwowa, bardzo samodzielna, odpowiedzialna i zorganizowana - wylicza

Sposobem na rozładowanie emocji dla Igi jest taniec:

Taniec był takim punktem, do którego zawsze wracałam. Taniec był dla mnie jedyną ucieczką od problemów - powiedziała wprost

Niedługo życie Igi się odmieni i w urzędzie stanu cywilnego pozna swojego przyszłego męża! Iga jest gotowa w 100% na nowy związek!

Mężu nie rezygnuj! - zażartowała zwracając się do przyszłego męża, którego jeszcze nie widziała

Iga Śmiechowicz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to wulkan energii! Zobaczcie, co pokazuje na Instagramie!

Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uwielbia sport. W programie przyznała, że w przeszłości dużo czasu poświęcała tańcowi. To na sali tanecznej rozładowywała emocje i tak radziła sobie z problemami. Zamiłowanie do aktywnego trybu życia towarzyszy jej do dziś.

Jeszcze do niedawna Iga pracowała jako animator za granicą. Podróżowanie to kolejna z jej pasji. Na jej profilu znajdziemy sporo zdjęć z ciekawych wakacyjnych miejscówek!

Nie sposób nie zwrócić uwagi na piękną sylwetkę Igi! Ale ona ma ciało! Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie pozuje w bikini, prezentując swoją nienaganną sylwetkę.