"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kontrowersje po ostatnim odcinku! Fani wściekli, a TVN przeprasza 

Niektórzy widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozzłościli się na produkcję hitowego show! Wszystko przez brak przedpremierowego odcinka na platformie Player.pl! Złość fanów była chyba spora, bo oświadczenie w sprawie zdecydowała się wydać sama stacja TVN. Dlaczego produkcja nie opublikowała przedpremierowego odcinka w sieci?

Trwa emisja piątego już sezonu 'Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie ślubnego show, w którym bohaterowie decydują się na zawarcie związku małżeńskiego z zupełnie obcymi osobami, często bardzo emocjonalnie śledzą ich losy.

W tym sezonie poznaliśmy już:

- Izabelę, piękną 35-letnią fryzjerkę z Bytomia

- radosną 31-letnią Igę z Pabianic

- skromną i skrytą 31-letnią Laurę z Gliwic

- 30-letniego Kamila z Dębicy, miłośnika motoryzacji i gry w bilard

- 30-letniego fizjoterapeutę Macieja z Katowic

- 35-letniego Karola z Jelcza-Laskowic, który jest kierownikiem stołówki, ale po pracy pielęgnuje pasję, którą jest aranżacja wnętrz.

W najbliższym przedpremierowym odcinku widzowie mieli wreszcie zobaczyć wyczekiwane śluby oraz dowiedzieć się, jak uczestników sparowali eksperci.

Ogromną gratką dla największych fanów serii był dotąd fakt, że na player.pl po każdym odcinku wyemitowanym na antenie TVN7 udostępniano kolejny, który można było zobaczyć po wykupieniu pakietu premium. Nie tyczyło to jedynie odcinków finałowych, które były udostępniane równocześnie z premierą w telewizji.

Ale w miniony piątek, 19 marca, fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spotkała niespodzianka. Zamiast wyczekiwanego odcinka ze ślubami uczestników zobaczyli... ten sam odcinek, który tydzień temu, uzupełniony o kilka niewyemitowanych scen.

Przygotowany przez produkcję "odcinek specjalny" zbulwersował fanów, którzy nie zostali wcześniej poinformowani o takiej zmianie:

- A jest gdzieś po prostu merytoryczne wyjaśnienie, dlaczego dziś nie pojawił się 5 odcinek na Player? Chyba tyle można widzom zapewnić. - Zgodnie z zawartą umową z Player, mogę obejrzeć odcinki tydzień wcześniej, skoro nie udostępniloście odcinka to jest to niewywiązanie się z umowy, czyli za miesiąc marzec zwrócicie pieniądze użytkownikom?? - Tak, proszę o zwrot pieniędzy wydany na Wasz pakiet. - Kto mi może podpowiedzieć gdzie można zgłosić skargę żałuję że wykupiłam pakiet

TVN nie pozostawił oburzenia fanów bez komentarza. Opublikowano oświadczenie, w którym przeproszono widzów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", tłumacząc się trudnościami produkcyjnymi. Zapewniono jednak, że:

Cały zespół pracuje nad tym, aby dostarczyć odcinek jak najszybciej - jeszcze przed emisją w TV. Dziś możemy potwierdzić, że będzie to 23 marca - we wtorek wieczorem. Odcinek 6. zostanie pokazany zgodnie z planem, czyli w nadchodzący piątek. Jeszcze bardzo Was przepraszamy za zaistniałą sytuację.