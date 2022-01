"Ślub od pierwszego wejrzenia": Robert nagrywa płytę? Aneta pokazała wymowne nagranie! 

Dobrze znany widzom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Robert jako jedyny uczestnik ostatniej edycji odnalazł w programie prawdziwą miłość. Po występie w show jego życie diametralnie się zmieniło. Biorąc udział w telewizyjnym eksperymencie nie tylko poznał ukochaną, a teraz wraz z Anetą spodziewają się dziecka. W mediach pojawiły się już pierwsze zdjęcia jego partnerki z ciążowym brzuszkiem. Fani z wypiekami na twarzy śledzą dalsze losy swojej ulubionej pary. Nie wszyscy wiedzą, że w przeszłości Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" występował na scenie jako raper. W sieci nadal można znaleźć nagrania uczestnika programu. Muzyczną karierę rozpoczął, będąc jeszcze młodym chłopakiem. Od tego czasu na jego koncie pojawiło się kilka sukcesów. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Robert i raper Żaba to ta sama osoba Przygoda z muzyką Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma początek w strzeleńskim Domu Kultury. Muzyczną pasję uczestnik telewizyjnego eksperymentu odkrył w sobie, gdy był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Choć od zawsze interesował się różnymi gatunkami, zasłynął przede wszystkim jako raper Żaba. Ulubieniec widzów występował zarówno solo, jak i w zespołach, które współzakładał. Grywał między innymi na koncertach charytatywnych w lokalnych ośrodkach kulturalnych. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta o treningach w ciąży. "To nie choroba" Robert był członkiem takich kolektywów muzycznych jak PJWNR, FonoFuzja oraz Not All Done. Wykonywane przez niego utwory często miały rockowe brzmienie. Prowadząc solową karierę, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skupił się przede wszystkim na rapie. Na scenie pojawiał się pod pseudonimem Żaba. Od momentu rozpoczęcia tworzenia...