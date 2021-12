"Hotel Paradise 4": Janek nagrał piosenkę o miłości. W teledysku piękność z programu

Janek z 4. sezonu "Hotelu Paradise" pójdzie w ślady Soni i Bibi z poprzednich edycji i też ma szanse na zaśpiewanie czołówkowego utworu do kolejnej odsłony rajskiego hotelu? Sympatycy miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki są przekonani, że jego najnowsza piosenka ma szanse trafić na listy przebojów.

- Fajna piosenka wpada w ucho❤️ - zachwycają się internauci.

W teledysku tuż obok przystojniaka pojawiła się też piękność z "Hotelu Paradise".

Janek z "Hotelu Paradise" nagrał piosenkę o miłości

Janek uznawany jest za jednego z najsympatyczniejszych bohaterów 4. edycji "Hotelu Paradise". I choć uśmiechnięty, atrakcyjny blondyn zjednał sobie pozostałych uczestników miłosnego show, jak również jego widzów, to los wciąż rzucał mu w programie kłody pod nogi. Najpierw chłopak miał problemy ze stworzeniem trwałej relacji, przez co Wiktoria i Miłosz wyeliminowali go z programu. Na szczęście dla Janka, wyroki rajskiego hotelu bywają przewrotne i Janek powrócił do programu zaledwie po kilku tygodniach. Jednak również wtedy przebojowy chłopak miał nie miał łatwo.

Jego ówczesna telewizyjna partnerka Sara, po namiętnych pocałunkach z Przemkiem, szybko odsunęła się od Janka, popychając w jego ramiona zranioną Ingę. Podobne cele, przeżycia, a także plany na przyszłość szybko połączyły tę dwójkę, jednak i tym razem Janek otrzymał od losu kolejny cios. Decyzją Nany i Łukasza Janek po raz kolejny musiał opuścić "Hotel Paradise".

Wyeliminowanie przystojniaka sprawiło, że Inga się załamała, a przy następnym Rajskim Rozdaniu i ona opuściła luksusową willę na Zanzibarze. I gdy wydawać by się mogło, że dla tej dwójki to będzie koniec przygody w rajskim hotelu, nagle stało się coś, co wprawiło pozostałych uczestników w osłupienie. Inga i Janek z wielkim przytupem powrócili do "Hotelu Paradise", poważnie mieszając szyki pozostałych par.

Niedługo po emisji odcinka, w którym widzowie mogli oglądać wielki powrót Ingi i Janka, chłopak po raz kolejny zaskoczył swoich fanów.

- Nikt się tego nie spodziewał – nawet ja sam 🙂 Hotel Paradise to kwintesencja niespodzianek i zaskoczeń, więc dokładam kolejną cegiełkę do tej układanki. Zapraszam Was do zobaczenia mojego pierwszego singla - zapowiedział Janek w mediach społecznościowych.

Premierowa piosenka Janka, zatytułowana "Nie mam nic", traktuje o determinacji, sile i walce o miłość. Czy to zapowiedź tego, co czeka nas w finałowym tygodniu "Hotelu Paradise"? Tego nie wiemy, jedno jest jednak pewne, Janka w walce o sławę skutecznie wspierają jego koledzy z programu, którzy chętnie promują na Instagramie jego singiel. Co więcej, w teledysku pojawiła się nawet jedna z hotelowych piękności - Nathalia Fok z poprzedniej edycji "Hotelu Paradise".

- Szkoda że w teledysku nie ma Ingi...:D Chociaż Natalię bardzo lubię:)Super że się wzajemnie wspieracie w spełnianiu marzeń! - Fajna piosenka wpada w ucho❤️powodzenia w dalszej karierze🙂👍💪 - Świetna nuta !! 😍 wpada w ucho i aż miło się się słucha !;) - Podobało mi się i myślę ,że będzie coraz lepiej .Nie ważne jak zaczynasz ,ale jak kończysz 😁Czekamy na kolejny utwór ☺️☺️☺️💪 - zachwycają się fani.

Zobaczcie teledysk do piosenki Janka? Sądzicie, że jego słowa nawiązują do relacji z Ingą?

Janek nie jest jedynym uczestnikiem 4. edycji "Hotelu Paradise", który zamierza zaistnieć w przemyśle muzycznym. Swoim talentem wokalnym chętnie chwalą się również Nana, Oha, Mateusz, a także Miłosz, który niedawno wydał autorski singiel "Hakuna Matata. Myślicie, że Janek i Miłosz mają szansę podbić polskie i zagraniczne listy przebojów?