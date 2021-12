"Ślub od pierwszego wejrzenia": Robert to raper Żaba! 

Dobrze znany widzom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Robert jako jedyny uczestnik ostatniej edycji odnalazł w programie prawdziwą miłość. Po występie w show jego życie diametralnie się zmieniło. Biorąc udział w telewizyjnym eksperymencie nie tylko poznał ukochaną, a teraz wraz z Anetą spodziewają się dziecka. W mediach pojawiły się już pierwsze zdjęcia jego partnerki z ciążowym brzuszkiem. Fani z wypiekami na twarzy śledzą dalsze losy swojej ulubionej pary.

Nie wszyscy wiedzą, że w przeszłości Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" występował na scenie jako raper. W sieci nadal można znaleźć nagrania uczestnika programu. Muzyczną karierę rozpoczął, będąc jeszcze młodym chłopakiem. Od tego czasu na jego koncie pojawiło się kilka sukcesów.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Robert i raper Żaba to ta sama osoba

Przygoda z muzyką Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma początek w strzeleńskim Domu Kultury. Muzyczną pasję uczestnik telewizyjnego eksperymentu odkrył w sobie, gdy był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Strzelnie. Choć od zawsze interesował się różnymi gatunkami, zasłynął przede wszystkim jako raper Żaba. Ulubieniec widzów występował zarówno solo, jak i w zespołach, które współzakładał. Grywał między innymi na koncertach charytatywnych w lokalnych ośrodkach kulturalnych.

Robert był członkiem takich kolektywów muzycznych jak PJWNR, FonoFuzja oraz Not All Done. Wykonywane przez niego utwory często miały rockowe brzmienie. Prowadząc solową karierę, uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skupił się przede wszystkim na rapie. Na scenie pojawiał się pod pseudonimem Żaba. Od momentu rozpoczęcia tworzenia muzyki wydał kilka płyt. Jego artystyczny staż liczy już ponad 20 lat.

Myślicie, że Robert od samego początku lubił być w centrum uwagi? Z pewnością możemy stwierdzić, że nigdy nie bał się kamery, skoro później postanowił wziąć udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Jak się jednak okazuje, nie był to całkowicie jego wybór. Do telewizyjnego eksperymentu zgłosiła go siostra Żaneta. Jego koledzy z zespołu mogli być nieco zdziwieni, widząc go w telewizji. Mąż Anety natomiast zyskał jeszcze większą liczbę fanów.

Muzyka pozostała pasją Roberta, ale uczestnik show wybrał inną ścieżkę zawodową. Postawił na własną działalność i założył firmę, która zajmuje się naprawianiem telefonów komórkowych, nawigacji, komputerów i innych urządzeń elektronicznych. Nadal jednak rapuje po pracy. Oprócz tego bywa lektorem w reklamach oraz trenuje tajski boks. Wciąż ma kontakt z strzeleńskim Domem Kultury i pomaga w tworzeniu projektów muzycznych. Znaliście go od tej strony?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Robert i Aneta spodziewają się dziecka

Po zakończeniu kolejnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" możemy już śmiało powiedzieć, że Robert odniósł kolejny sukces, który przełożył się na jego życie prywatne. Wiele wskazuje na to, że w małżeństwie z Anetą układa mu się fantastycznie. Niedługo oboje zostaną rodzicami. W studiu "Dzień dobry TVN" uczestnik telewizyjnego eksperymentu przyznał, że nie chcieli czekać i w ich wieku "nie ma mowy o wpadce", rozwiewając wszelkie wątpliwości internautów.

W rozmowie z mediami Robert przyznał, że początkowo testy ciążowe dawały negatywne wyniki, przez co czuł się zawiedziony. Gdy wreszcie był już pewny, że Aneta zaszła w ciążę, nie mógł opanować radości. Wygląda na to, że eksperci "Ślubu od pierwszego wejrzenia" świetnie się spisali, ponieważ ta para wydaje się być idealnie dobrana, choć od czasu do czasu małżonkowie miewają gorsze chwile. Teraz pozostaje tylko czekać, aż na świecie pojawi się ich dziecko. Przyszli rodzice nie zdradzili jeszcze płci ani terminu. Wiemy natomiast, że na pewno nie będą to bliźniaki.

Śledzicie losy Anety i Roberta po zakończeniu emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Co myślicie o twórczości uczestnika telewizyjnego show? Podobają Wam się utwory Żaby?