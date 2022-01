Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w miniony piątek, 17 grudnia ogłosili radosną nowinę o tym, że zostaną rodzicami! W sieci pojawiło się kilka zdjęć, na których możemy zobaczyć już bardzo ładnie zaokrąglony ciążowy brzuszek Anety. Jednak teraz uczestniczka 6. edycji eksperymentu pochwaliła się nowym nagraniem, na którym kompletnie go nie widać! Jak się okazało, to właśnie w taki sposób Anecie udało się ukryć ciążę przez całą emisję eksperymentu. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert o życiu przed finałem show: "Byliśmy wytykani palcami" "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta zdradziła, jak ukrywała ciążę Aneta i Robert to ulubieńcy widzów 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Fani niemalże od samego początku przeczuwali, ze ta dwójka jest naprawdę dobrze dobrana i ma szansę stworzyć udany związek. Jak się okazało, przeczucia widzów eksperymentu sprawdziły się, bo Aneta i Robert zdecydowali się kontynuować swoje małżeństwo i do dziś tworzą szczęśliwą parę. Co więcej, niedługo też zostaną rodzicami ! Radosną nowinę zakochani ogłosili kilka dni po zakończeniu emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", publikując urocze wpisy i zdjęcia, na których możemy zobaczyć już duży, ciążowy brzuszek Anety! Zobacz także: " Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert już planują ślub kościelny! Zdradzili szczegóły Jednak teraz na InstaStories Anety pojawiło się nagranie, na którym trudno jest się dopatrzeć u niej ciążowych krągłości. Jak to możliwe? Jak się okazało, Aneta właśnie w ten sposób postanowiła pokazać fanom, jak udało jej się ukryć ciążę przez tyle miesięcy! Pomocne były w tym oczywiście luźne dresy,...