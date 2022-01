Agnieszka ze Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała, jak wygląda w zaawansowanej ciąży. Była uczestniczka programu TVN podczas relacji na InstaStories pokazała zdjęcie z wizyty w salonie fryzjerskim Izy z piątej edycji, a przy okazji pochwaliła się sporym, ciążowym brzuszkiem. Widać, że narodziny pierwszego dziecka Agnieszki i Wojtka zbliżają się wielkimi krokami. Spójrzcie tylko na to zdjęcie! Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już wkrótce zostanie mamą Agnieszka i Wojtek wzięli udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i do dziś tworzą szczęśliwe małżeństwo. Kilka miesięcy temu zakochani ogłosili radosną nowinę i zdradzili, że ich rodzina wkrótce się powiększy. Po jakimś czasie Agnieszka i Wojtek wyznali, że czekają na narodziny córeczki, ale do tej pory nie zdradzili, jakie imię wybrali dla dziewczynki. Teraz wszystko wskazuje na to, że maleństwo lada dzień pojawi się na świecie. Przyszła mama opublikowała w sieci zdjęcie, na którym pochwaliła się naprawdę dużym brzuszkiem. Zobacz także: Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka pokazała zdjęcia z baby shower! "Przyjęcie niespodzianka" Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji w sieci zdradziła, że razem z mężem odwiedzili salon fryzjerski Izy z piątej edycji programu TVN. Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć, jak Agnieszka prezentuje się tuż przed narodzinami dziecka. Przyszła mama wygląda pięknie i ma już duży brzuszek! Zobaczcie sami. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna pokazała ciążową sesję. Udział wziął również przyszły tata Agnieszka w czasie ciąży wygląda świetnie! Zgadzacie się z nami? Przypominamy, że Agnieszka i Wojtek opublikowali ostatnio...