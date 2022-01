"Ślub od pierwszego wejrzenia 6" Aneta i Robert zdradzili płeć swojego dziecka! Chłopiec czy dziewczynka?

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała w sieci nagranie na którym przez przypadek pokazała Roberta? Uczestniczka programu TVN wrzuciłq na Instagram zdjęcia i krótki film, które wywołały poruszenie wśród internautów. Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są pewni, że znaleźli kolejny dowód na to, że małżeństwo Anety i Roberta przetrwało próbę czasu. Sprawdźcie, jak komentują zdjęcia i nagranie na profilu uczestniczki kontrowersyjnego hitu i jak odpowiedziała im sama Aneta! Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są razem? Aneta i Robert występują w najnowszej, szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ich w parę, co zachwyciło internautów, którzy uważają, że idealnie do siebie pasują. Szybko okazało się, że Aneta i Robert również są sobą oczarowani i świetnie się dogadują. Fani programu mają nadzieję, że małżeństwo Anety i Roberta przetrwało próbę czasu. Co więcej, ostatnio jedna z internautek napisała w sieci, że ostatnio widziała ich razem! Teraz Aneta opublikowała na Instagramie zdjęcia i nagranie, a fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są już pewni, że znaleźli kolejny dowód na to, że jej relacja z Robertem przetrwała. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia zamieściła wymowny wpis. "Będziesz się musiała bronić jak Iga" Aneta pokazała w sieci zdjęcia i nagrania z miejsca, w którym razem z mężem spędziła podróż poślubną. A to jest to magiczne miejsce w które pojechaliśmy w 'podróż poślubną'. W którym (miejscu;)) zakochałam się od pierwszego wejrzenia. I do którego absolutnie będę wracać🤍- napisała na Instagramie....