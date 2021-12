"Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta i Robert zostaną rodzicami! "Więcej szczęścia w drodze"

Aneta Czajkowska z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała zdjęcia ze ślubu z Robertem Żuchowskim. Jej wpis wzbudził jednak niepokój fanów: - Słowa napisane wskazują na to, że nie było za ciekawie w Waszym małżeństwie. Aneta napisała o "zgubnym pierwszym wrażeniu" i nadziei, by wszystko było takie piękne jak pierwszego dnia. Aneta i Robert nie przetrwali po programie? Uczestniczka odpowiedziała na te dociekliwe pytania fanów i oceniła dobór par w 6. edycji! Była zadowolona z dopasowania? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia" Aneta zdradziła za dużo? Fani są pewni jak skończyło się jej małżeństwo "Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Aneta komentuje ślub z Robertem Aneta jak na razie jest najaktywniejszą na Instagramie uczestniczką 6. sezonu " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Chętnie wypowiada się na temat swojego udziału w programie, a widzowie doszukują się w jej słowach dowodów na powodzenie lub niepowodzenie w związku z Robertem. Uważni widzowie zwrócili nawet uwagę na fakt, że pozowała bez obrączki , co nawet wzięli za pewnik tego, że nie są już razem. Nie jest jednak tajemnicą, że uczestnicy muszą dochować sekretu do emisji finału w TVN, a pokazywanie się w obrączkach bardzo szybko mogłoby ich zdradzić. Za nami emisja odcinka, w którym widzowie poznali wszystkie pary 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" . Aneta została dopasowana do Roberta. Małżonkowie w pierwszej chwili przypadli sobie do gustu. Aneta właśnie pokazała w sieci kilka zdjęć ze ślubu z Robertem, do których dołączyła komentarz na temat swoich odczuć z tamtego dnia: - I nadszedł ten dzień👰‍♀️🍾🏰 Wydałam się za mąż😅 z obcym człowiekiem... Szczęśliwa i uśmiechnięta mimo to,...