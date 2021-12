"Hotel Paradise": Oha wydała singiel! Słyszeliście już piosenkę byłej uczestniczki show? 

Oha z "Hotelu Paradise" pochwaliła się swoim talentem! W piątek, 3 grudnia, odbyła się premiera singla i teledysku byłej uczestniczki randkowego hitu Telewizyjnej Siódemki. Słyszeliście już piosenkę "Miałam być przykładem"? Jeżeli nie, to musicie nadrobić zaległości! Myślicie, że Oha ma szansę zaśpiewać piosenkę do czołówki kolejnej edycji "Hotelu Paradise"? Jej głos naprawdę robi wrażenie!

Wielki finał czwartej edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami. Tuż przed emisją ostatniego odcinka programu jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek postanowiła zrobić niespodziankę fanom show i pochwaliła się swoim singlem! Wiedzieliście, że Oha śpiewa i nagrywa własne utwory?

Otwieram się przed wami na maksa.

Czekałam na to całe swoje życie.

Porozmawialiśmy trochę o wzajemnych problemach, otworzyliście się przede mną.

Teraz ja chce wam pokazać jak radzę sobie z presją i innymi problemami.

Muzyka to moja terapia, chce wam to w końcu pokazać, w związku z tym pragnę Was wszystkich poinformować o moim debiutanckim singlu, którego premiera odbędzie się w piątek o godzinie 12!

Jest to dla mnie chyba najbardziej stresujący moment w moim życiu, pokazuje siebie w całości bez fałszu i obłudy, stanę przed wami zupełnie naga- Oha napisała przed premierą singla.