Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się! Uczestniczka na swoim koncie w mediach społecznościowych opublikowała oświadczenia na temat rozpadu ich małżeństwa, aby uniknąć plotek na ten temat. Oliwia wyjaśniła też, co dalej z ich synkiem. Rozstają się w zgodzie? Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się! Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała na Instagramie rodzinne zdjęcie z sesji świątecznej i napisała, że z Łukaszem podjęli decyzję o rozstaniu. Uczestniczka kontrowersyjnego show nie ukrywa, ze próbowali ratować małżeństwo, ale mimo tych prób podjęli decyzję o rozstaniu: kilka miesięcy temu stanęliśmy z Łukaszem w obliczu zupełnie nowej sytuacji życiowej. Nie jest to dla mnie łatwe, by pisać o tym w Sieci, ale chcę zapobiec rozprzestrzenianiu się nieprawdziwych informacji dotyczących naszego małżeństwa. Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się. Oliwia dodała też, że z perspektywy czasu uważa, że jest to słuszna decyzja: Dalsze wydarzenia tylko pokazały mi, że to była właściwa decyzja i już nie ma szans na naprawę naszego małżeństwa . Życie niestety nigdy nie toczy się tak, jak sobie to zaplanowaliśmy w głowie. Jestem wdzięczna za to, że będąc żoną Łukasza doświadczyłam ogromnej lekcji życia. Internauci niepokoją się o los Franka. Oliwia zdecydowała się poruszyć ten temat i napisała, że rozstanie nastąpiło w zgodzie ze względu na dobro ich synka: Rozstajemy się w zgodzie, bo kwestią nadrzędną jest dla nas dobro naszego syna, którego oboje kochamy miłością tak wielką, że nie da się tego opisać. Dlatego...