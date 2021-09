"Ślub od pierwszego wejrzenia 6": Fani zachwyceni Kasią i Pawłem! "Idealnie dopasowani"

Wszystko stało się jasne - w minionym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia" oficjalnie poznaliśmy pary 6. edycji programu. Jak się okazało, eksperci zdecydowali się połączyć Julię i Tomasza, Anetę i Roberta oraz Kasię i Pawła. Fani show są zachwyceni wszystkimi parami i nawet pojawiły się głosy, że jest to najlepsza edycja w historii programu! W sieci pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, jednak najwięcej z nich zebrali Kasia i Paweł. Czym tak urzekli internautów? Zobaczcie sami!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia o swoim ślubie: "Ludzie już nas rozwiedli"

Za nami jeden z najbardziej emocjonujących momentów programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", czyli śluby uczestników. W końcu wiadomo, jak zostali dopasowani bohaterowie eksperymentu i jakie były ich reakcje, gdy po raz pierwszy się zobaczyli. Jak się okazało, domysły fanów na temat par okazały się być słuszne - Kasia została żoną Pawła, Julia Tomasza, a Aneta Roberta. Wygląda na to, że uczestnicy 6. edycji są naprawdę zadowoleni z decyzji ekspertów, jednak zdecydowanie największym entuzjazmem wykazali się Kasia i Paweł!

Screen/Player.pl

Podczas ślubu Kasi i Pawła panowała wspaniała, ciepła atmosfera. Cudownie patrzyło się na ich uśmiechy i zadowolenie na twarzy. Aż ciężko było uwierzyć, że dopiero co się spotkali! Tuż po uroczystości obydwoje wypowiadali się na temat drugiej połówki w samych superlatywach.

- Kiedy zakładaliśmy obrączki, to odbijałam mu się w oczach. Naprawdę, ja to widziałam, jak on na mnie patrzył, to nie mogłam przestać się śmiać i on do mnie - powiedziała Kasia.

- Jej oczy, uśmiech... Widziałem to szczęście w jej oczach i uśmiech. Myślę, że ona to samo widziała u mnie. [...] Mam żonę, która jest wygadana, rozgadana i dużo chce wiedzieć. I właśnie o to mi chodziło - dodał szczęśliwy Paweł.