"Ślub od pierwszego wejrzenia": Syn Oliwii i Łukasza z 4. edycji to już duży chłopczyk! 

Oliwia i Łukasz ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " niedawno zostali rodzicami. Ich synek pojawił się na świecie dokładnie w Dzień Matki. Dumna mama dopiero dzisiaj po raz pierwszy pokazała zdjęcie synka. Franek skończył już tydzień i jest przesłodki! Zobaczcie, jak wygląda! Jak myślicie do kogo jest podobny? Zobacz także: Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazał wzruszające rodzinne nagranie. Rozmawia na nim z synkiem Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała twarz dziecka Oliwia i Łukasz poznali się na planie "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich decyzja o udziale w ślubnym show odmieniła ich losy na zawsze. Byli najmłodszą parą czwartego sezonu ale to właśnie ich życie zmieniło się najbardziej. Oliwia zaszła w ciążę, a Franek urodził się zaledwie kilka dni po emisji finału programu, w którym poznali się jego rodzice. O narodzinach Franka jako pierwszy poinformował Łukasz, dodając przepiękne zdjęcie z ukochanym synkiem. Dziś zdjęcie dziecka pokazała Oliwia, tym razem pokazując dokładnie jak wygląda ich synek. A kiedy Franio śpi, tata składa mu brykę! - powiedziała na Instastory Wygląda na to, że Franio ma mocny sen, a rodzice nie muszą się martwić, że przeszkodzą mu w trakcie dziennej drzemki. Jak myślicie do kogo ten słodziak jest bardziej podobny? Zobacz także: Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała ciążową sesję i opowiedziała o pierwszych dniach z synkiem! Oliwia ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia" po raz pierwszy pokazała twarz dziecka. Do kogo podobny jest Franek? Pierwsze zdjęcie z Frankiem opublikował dumny tata. Jednak nie było na nim widać, jak wygląda synek Oliwii i Łukasza. Łukasz i Oliwia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia przywitali...