Już dziś kolejny odcinek programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" ! Wszystkie pary są już po ślubie, dlatego teraz nadszedł czas na huczne wesela i romantyczne podróże poślubne. Czy wszyscy uczestnicy będą dogadywać się równie dobrze, jak tuż po wyjściu z Urzędu Stanu Cywilnego? Zobaczcie, co dzisiaj wydarzy się w odcinku! Zobacz także: Paulina i Krzysztof ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" spodziewają się dziecka! "Ślub od pierwszego wejrzenia": czas na wesela i podróże poślubne! W 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" poznaliśmy już trzy pary, które zawarły związek małżeński: Oliwię i Łukasza, Agnieszkę i Wojtka oraz Joannę i Adama. Wybór ekspertów wydaje się być wyjątkowo trafny, bowiem wszyscy jak na razie bardzo dobrze się dogadują. Co zatem czeka nas w dzisiejszym odcinku? Przede wszystkim zobaczymy jak zakończą się wesela wszystkich uczestników. Wygląda na to, że podczas przyjęcia mama Agnieszki już zdąży się przekonać do swojego zięcia! Ze łzami w oczach powie, że cieszy się, że jej córka wzięła udział w eksperymencie! - Jestem szczęśliwa, że moja córka się zapisała do tego programu, to jest jakiś cud - powie mama Agnieszki. Również sama Agnieszka przyzna, że "to jest to na co czekała"! Czyżby iskra pomiędzy tą dwójką dopiero zaczęła płonąć i przemieni się w prawdziwy ogień miłości? Internauci mocno trzymają kciuki za tę parę i w większości twierdzą, że Agnieszka i Wojtek z pewnością pozostali w małżeństwie. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się za kilka tygodni, a już w dzisiejszym odcinku zobaczymy ich podróż poślubną. Wygląda na to, że również Łukasz i Oliwia już zaczęli się świetnie dogadywać. Co więcej świeżo upieczony...