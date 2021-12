W ostatnim czasie Kasia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mocno i nagle zdystansowała się do Pawła. Po tym jak stwierdziła, że mąż "nie pociąga jej fizycznie" i przed kamerami postanowiła sprawdzić czystość w jego mieszkaniu, widzowie zaczęli zastanawiać się czy to na pewno dobra małżonka dla wrażliwego Pawła. W dzisiejszym odcinku okazało się jednak, że uczestnik jest mocno zauroczony w nowopoznanej żonie i jest w stanie zrobić dla niej naprawdę wiele. Kasia również przemyślała swoje zachowanie i wygląda na to, że zaczyna skracać dystans do programowego męża. Podczas kilku dni, które spędzili osobno, zdążyła się nawet za nim stęsknić: Ja wręcz czekam na to spotkanie, na przegadanie co i jak robimy - mówiła podekscytowana. Ma również plan na związek z Pawłem, jednak czy uczestnikowi się spodoba? Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Julia radzi Kasi: "Wyluzuj się dziś". O co chodzi? "Ślub od pierwszego wejrzenia": Kasia zmieniła zdanie o Pawle? Kasia i Paweł ze " Ślubu od pierwszego wejrzenia " początkowo zostali okrzyknięci najlepiej dobraną parą 6. edycji. W dodatku zachwycili się sobą już od pierwszego momentu, a pierwsze czułości i pocałunki pojawiły się już podczas wesela. Niestety następnego dnia Kasia zaczęła się dystansować , co wzbudziło nie tylko zaniepokojenie widzów ale także ekspertów. Z odcinka na odcinek było coraz gorzej, a gdy Kasia przyznała, że Paweł "nie pociąga jej fizycznie" spadła na nią ogromna krytyka ze strony widzów. Kasia naraziła się również swoim zachowaniem w mieszkaniu Pawła oraz tym, że zadecydowała, że pierwsze dni spędzą osobno. Paweł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak konsekwentnie wierzy w...