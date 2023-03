Joanna Lazar już nie ukrywa swojego szczęścia. Była uczestniczka programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" jest teraz na przełomie 5 i 6 miesiąca ciąży i chętnie podkreśla rosnący brzuszek. Joasia opublikowała na Instagramie nowe zdjęcia i zdradziła, jak spędziła miniony weekend, a internauci zachwycili się wyglądem przyszłej mamy. Joanna Lazar z dumą prezentuje ciążowe krągłości! Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się brzuszkiem Joanna Lazar z czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znalazła miłości w programie, ale szczęście przyszło do niej poza kamerami. Była uczestniczka kontrowersyjnego hitu TVN 7 jakiś czas temu zdradziła, że jest zakochana, a kilka tygodni temu okazało się, że spodziewa się dziecka. Ostatnio Joanna Lazar podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN" wyznała, że czeka na narodziny córeczki. Asia i jej partner wybrali już nawet imię dla dziewczynki. Będzie dziewczynka. Początkowo miał być syn, już nawet mówiliśmy do brzuszka po imieniu, ale na badaniach kolejnych okazało się, że to była pępowina, a tutaj dziewczynka, a nie chłopiec, ale cieszymy się, że jesteśmy zdrowi. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna w czasie ciąży może liczyć na wsparcie Agnieszki Teraz Joanna Lazar opublikowała w sieci swoje najnowsze zdjęcie, na którym wyraźnie widać spory ciążowy brzuszek. Okazuje się, że w miniony weekend była uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrała się do Pszczyny. Doceniam każdą chwilę i to co posiadam 🍀nieważne gdzie, ale ważne z kim ❤️- napisała szczęśliwa Joanna. Internauci zachwycają się Joanną ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Pod wpisem Joanny Lazar pojawiło się sporo pozytywnych komentarzy. Internauci są zachwyceni...