Robert z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" w środę, 28.02 obchodził swoje urodziny. Jak co roku postanowił podzielić się tym ze swoimi fanami na Instagramie. To samo uczyniła jego żona - Aneta, którą poznał podczas nagrań do programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jednak na nagraniu Anety stało się to!

Reklama

Aneta i Robert ze "ŚOPW" zaliczyli wpadkę

Miniony rok dla Anety i Roberta był piękny, a zarazem stresujący. Na świecie pojawiła się ich córka- Hania, która urodziła się w 24 tygodniu ciąży, co spowodowało, że otrzymała miano skrajnego wcześniaka. Małżeństwo przeżyło chwile grozy, ale wszystko skończyło się zgodnie z ich życzeniem. Teraz mają kolejny powód do celebrowania, jednak nie obyło się bez wpadki.

Na nagraniu Anety ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" widać zadowolonego Roberta, który trzyma dwie cyfry 3 oraz 4. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ponieważ Robert skończył właśnie 34 lata, ale mężczyzna trzymał je odwrotnie, co dawało liczbę 43. Szybko jednak zorientował się, że nie jest tak, jak powinno i skrzyżował ręce, zamieniając tym samym kolejność cyfr. Fani od razu ruszyli do skomentowania tej śmiesznej wpadki Roberta:

43 też fajna liczba - będzie na moim tegorocznym torciku

Ciesz się, że 34, ja już niestety 43 - piszą rozbawieni fani.

Urodzinowy post dodał również sam zainteresowany, czyli Robert, który pod nagraniem, gdzie trzymał tort z poprawnie ustawionymi cyframi, dodał wymowny opis:

Zobacz także

Dziękuję wszystkim moim bliskim za niesamowitą podróż przez ostatnie 34 lata. Bez waszej miłości, wsparcia i niekończącego się uśmiechu nie byłoby mnie tutaj, gdzie jestem dzisiaj. Jestem wdzięczny za każdą chwilę spędzoną z Wami i nie mogę się doczekać, co przyniosą kolejne lata. Razem jesteśmy nie do pokonania!

Fani od razu pisali komentarze z życzeniami dla Roberta, jeden z nich był od jego żony Anety, w którym kobieta życzyła pięknego życia u jej boku i ich dzieci.

Życzymy Robertowi wszystkiego najlepszego!

Reklama

Zobacz także: Co się dzieje z Igą ze "ŚOPW"? Nowym wpisem zaniepokoiła fanów

Instagram @anet.zuchowska