Monika Jezior uczestniczka trzeciej edycji "Rolnik szuka żony" znalazła miłość. Jej chłopakiem jest biznesmen Filip. Mężczyzna napisał do rolniczki długi list i od razu jej się spodobał!

Czułam, że to może być ten, którego szukam. Bardzo chciałam go poznać - mówiła Monika.

Jednak Filip nie przyjechał na nagrania. Dlaczego?

Po długich rozważaniach uznałem, że udział w telewizyjnych randkach mogłoby zaszkodzić mi zawodowo – tłumaczy biznesmen - czytamy w Rewii.

Monika była rozczarowana i zła. Filip dzwonił do niej, ale nie chciała już z nim rozmawiać. Nie odebrała kilkunastu telefonów. Mimo to on dzwonił, był wytrwały. Jak oglądał kolejne odcinki "Rolnik szuka żony", czuł zazdrość, że Monika zakocha się w kimś innym. W końcu Monika dała mu szansę.

Koleżanka namówiła mnie, żebym z Filipem szczerze porozmawiała. Powiedziała "a co ci zależy spróbuj".

I tak Monika spotkała się w z Filipem. Są parą od połowy września. Oboje byli już w związkach i chcą uniknąć błędów, jakie kiedyś popełnili. Jedyne o co się teraz kłócą, to o to kto bardziej kocha zwierzęta :-) Filip prowadził kiedyś stajnie, bierze udział w zawodach konnych, dlatego wspólnie z Moniką połączyła ich miłość do koni. Dobrze też dogadują się ze swoimi rodzinami. Filip pod wieloma względami przypomina Monice, zmarłego tatę. Zrobił też dobre wrażenie na mamie Katarzynie, siostrze Uli oraz bracie Marku.

- Zaczynamy nieśmiało myśleć o wspólnej przyszłości - czytamy w Rewii.

Filip, który ma swoją firmę szkoleniową w Gdyni, wyraził gotowość do przeprowadzki do Moniki na Śląsk. Czy to nie jest właśnie miłość?

