Monika z Rolnik szuka żony 3 w świątecznym odcinku show w końcu przyznała, jak to się stało, że jest z Filipem. Mężczyzną, który napisał do niej list do programu, a jednak nie spotkali się na planie show. Okazuje się, że rolniczka wybrała Filipa do programu, a on... nie przyjechał na nagrania!

Monika z Rolnik szuka żony Filip jak się poznali?

Po liście zaprosiłam go do programu, ale byłam zła na niego, że nie przyjechał. Czekałam na niego i byłam rozczarowana że go nie zobaczyłam na balkonie. Po programie odezwał się, tylko że ja już nie chciałam z nim rozmawiać, bo byłam zła na niego. Ale koleżanka mnie namówiła – A co ci zależy. Spróbuj - powiedziała. I tak zaczęliśmy rozmawiać. Potem rozmawialiśmy codziennie i poszło - zdradziła Monika z Rolnik szuka żony 3 w świątecznym odcinku show.

Monika w programie ostatecznie odrzuciła Tomka, który był najbliżej rolniczki. Nowy chłopak Moniki ma na imię Filip i zawodowo zajmuje się jeździectwem, czyli ma taką samą pasję jak Monika. Filip prowadził też stajnie, ale na nich nie zarabiał. Jego miłość do koni od razu spodobała się Monice oraz to, co napisał do niej w liście.

Całkiem przypadkiem obejrzałem twój film wizytówkę i przyznam, że oczarowałaś mnie. Jesteś piękną i mądra z wielką pasją i ambicjami. Zgłaszam się do programu, aby móc cię poznać - zaczynał się list Filipa.

Monia i Filip są przykładem na to, że przeznaczenia nie oszukasz :).

Monika z Rolnik szuka żony ma 33 lata i chciałaby już założyć rodzinę.

Monika z Rolnik szuka żony po programie spotkała Filipa, kandydata z listów i to z nim układa sobie życie.

W świątecznym odcinku Rolnik szuka żony Monika opowiedziała jak zeszła się z Filipem.